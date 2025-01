Garfagnana: premiazioni e riconoscimenti durante la Festa del Ciclismo | Il presidente provinciale Castellani: “Vogliamo battere il record”

In Garfagnana ha avuto luogo la Festa del Ciclismo tra premiazioni e riconoscimenti. Il Presidente provinciale vuole battere tutti i record.

Lo scorso 26 gennaio, nella splendida cornice della sala Tobino del Palazzo Ducale di Lucca ha avuto luogo uno degli eventi più attesi della Garfagnana.

Parliamo della “Festa del Ciclismo” che, quest’anno, è giunta alla sua cinquantesima edizione ed ha richiamato un parterre d’eccezione.

Molte, infatti, erano le autorità presenti e le figure di spicco di questo sport e tantissimi anche i ragazzi che hanno preso parte.

Durante l’evento l’entusiasmo era palpabile e ci sono state numerose premiazioni. Il Presidente provinciale ha addirittura asserito di voler battere tutti i record.

Festa del Ciclismo a Lucca: premiazioni e proclami

Alla cerimonia hanno preso parte il Presidente della Provincia di Lucca, l’assessore provinciale allo sport che è anche vicesindaco di Capannori, il Sindaco e l’assessora allo sport della cittadina. Inoltre, non mancavano i rappresentanti della Federciclismo, come il presidente Cordiano Dagnoni ed il presidente regionale, non ché vice presidente nazionale, Saverio Metti.

Durante l’evento sono avvenute numerosissime premiazioni. Approfittando, poi, della presenza di tantissimi ragazzi, si è voluto sottolineare l’importanza di questo sport in provincia e, soprattutto, l’importanza del passaggio del Giro d’Italia che, quest’anno, spegne ben 108 candeline. Vediamo nel dettaglio quanto accaduto durante la Festa.

Tantissimi atleti ed esponenti del ciclismo premiati

È stata davvero una cerimonia colma di significato e densa di premiazioni. A ricevere i riconoscimenti sono stati Sveva Bertolucci, la campionessa regionale esordienti ed Edoardo Cipollini, militante nell’under 23 della squadra Team Colpack Ballan. Inoltre, poi, sono stati consegnati dei premi alla carriera a Gianfranco Battaglia, ex presidente provinciale di Federciclismo e ad Ivano Fanini. Inoltre, poi, è stato premiato anche Fabio Del Medico, campione del mondo juniores di keirin su pista.

Premiata anche un’intera squadra, o meglio, una società, la Sc Garfagnana per il lavoro svolto durante tutti questi anni in favore dei giovani e per i risultati ottenuti dai suoi atleti che, ovviamente, hanno ricevuto un premio. Parliamo di Nicholas Tilli e Alex Rossi, campioni provinciali di mtb. A margine delle premiazioni, durante il proprio discorso, il presidente provinciale del ciclismo ha voluto sottolineare piena soddisfazione per i risultati ottenuti in questo sport negli anni e, soprattutto, per il passaggio, per il secondo anno consecutivo, del Giro d’Italia che non può far altro che inorgoglire tutti. Inoltre, ha sottolineato che c’é volontà di battere il record dello scorso anno per quanto riguarda la “Notte Rosa“: si punta, infatti, a superare quota 2000 partecipanti.