Visite gratuite specialistiche per l’udito: test audiometrico e video otoscopia in questi studi e ambulatori della provincia di Lucca

In questi studi e laboratori in provincia di Lucca, i cittadini potranno beneficiare di visite specialistiche per l’udito totalmente gratuite.

Si tratta di una notizia davvero sensazionale quella che è appena arrivata e sta facendo il giro della provincia.

Infatti, c’è la possibilità di effettuare screening uditivi avanzati specialistici totalmente gratuiti.

Sono i diversi gli studi medici ed i lavoratori in provincia di Lucca che hanno aderito a questa iniziativa.

Tutti i cittadini potranno beneficiarne. Scopriamo quali sono i giorni e gli orari che sono stati individuati.

Test specialistici dell’udito gratuiti

In provincia di Lucca ci si appresta a vivere ben due giornate davvero importantissime per quanto riguarda uno dei nostri cinque sensi. Parliamo, come già accennato in precedenza dell’udito e di ben due test da effettuare in maniera totalmente gratuita presso centri e studi medici che hanno aderito all’iniziativa in favore della cittadinanza.

Possono partecipare tutti i cittadini che saranno sottoposti ad una Video otoscopia e ad un test audiometrico tonale in cuffia. Sono, come al solito giornate istituite per la prevenzione di disturbi e patologie uditive. Fatte queste dovute precisazioni, scopriamo quando sarà possibile beneficiare di questi controlli e, soprattutto, presso quali centri effettuarli.

22 e 23 gennaio: due giorni di prevenzione delle patologie uditive.

Per i prossimi 22 e 23 gennaio gli audioprotesisti di Centro Udito hanno lanciato una campagna di screening completamente gratuita che, come già avuto modo di accennare, mira alla prevenzione di disturbi e patologie uditivi. Possono parteciparvi tutti i cittadini che hanno notato cambiamenti che hanno peggiorato quella che è la qualità del loro udito. Pensiamo, ad esempio, alla difficoltà ad ascoltare qualcuno durante una conversazione, ma anche a quanti, in ambienti rumorosi, non riescono a distinguere la voce dell’interlocutore.

Possono parteciparvi anche tutti i cittadini che, mentre sono in casa e vedono la TV, hanno necessità, per comprendere dialoghi di film, serie tv o programmi televisivi, di alzare al massimo il volume del dispositivo elettronico. Insomma, tutti coloro che iniziano a soffrire di ipoacusia. Quest’ultima, se non trattata in tempo, può volgere in sordità, isolando chi ne soffre dal resto del.mondi e generando paura, angoscia, ansia e depressione. Grazie alla visita video otoscopica si riuscirà a comprendere lo stato del canale uditivo, mentre con il test audiometrico tonale in cuffia si scoprirà la capacità uditiva del cittadino. Serviranno solo 20 minuti per scoprire lo stato di salute dell’udito. Si inizia il 22 gennaio al Centro Medico di Fisioterapia a Fornaci di Barga dalle ore 9.30 alle ore 12.30 e dalle ore 15.30 alle ore 19.30 a Capannori presso la Misericordia Santa Gemma Galgani. La due giorni si chiude presso gli ambulatori medici di Lucca in via Borgo Giannotti dalle ore 9.30 alle ore 12.30 di giovedì 23 gennaio.