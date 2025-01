Follia Baci Perugina: eliminato il bigliettino nei cioccolatini | Mettono a pagamento pure quello

Saluta il classico bigliettino dei Baci Perugina, che a partire da adesso non ci sarà più. Al suo posto ci sarà “lui”, a pagamento.

Non è San Valentino senza i Baci Perugina, i gustosi cioccolatini dai bigliettini che sciolgono il cuore.

Sono il regalo perfetto da fare e ricevere in occasione del momento più romantico dell’anno e in generale una coccola, capace di deliziare il palato, ma soprattutto emozionare.

Il bello di questi cioccolatini infatti, non sta tanto nel loro gusto, quanto piuttosto nel bigliettino che si trova all’interno dell’involucro che li ricopre.

Purtroppo però adesso bisognerà dirgli addio. È arrivato “lui” al posto del bigliettino.

Un nuovo tipo di bigliettino in arrivo

Conteneva poesie, frasi d’amore oppure perle di vita, infatti era sempre una sorpresa scartare il cioccolatino e leggere la frase che conteneva il suo bigliettino. Ogni cioccolatino ne conteneva una diversa, per cui ogni volta c’era sempre una grande curiosità nel momento in cui veniva tolto l’involucro che lo ricopriva. Si potrebbe dire che era una sorta di Kinder Sorpresa, ma per i romantici.

Adesso però arriva “lui” a sostituirlo. Lo annuncia “Ansa”, che in un articolo ha comunicato il suo arrivo. Così facendo non solo si potrà osservare il bigliettino, ma anche “sentirlo”.

Un bigliettino che si può sentire

È la prima volta che i Baci Perugina contengono un biglietto che si può ascoltare, infatti c’è tanta curiosità tra gli amanti del cioccolatino. Quello pensato per la festa di San Valentino di quest’anno è infatti un bigliettino speciale, che si può vedere e allo stesso tempo sentire, in quanto per la prima volta si potrà ascoltare il messaggio in esso contenuto.

Non sarà però di carta, ma costituito da un qr code, che si potrà inquadrare con il telefono e che porterà a una pagina nella quale si potrà ascoltare il messaggio e vedere allo stesso tempo l’illustrazione che lo accompagna, ovvero un’illustrazione di Antonio Colomboni. Ma non è tutto. Il cartiglio in questione si potrà condividere con la propria persona del cuore, direttamente dal telefono. Le illustrazioni saranno in tutto 20 e serviranno ad accompagnare i messaggi delle frasi. Pronto a vivere il San Valentino con questo nuovo bigliettino digitale?