Mai visto a questo prezzo | ESSELUNGA mette a 0,65€ il prodotto più amato d’Italia, clienti in fila dall’alba

Fai spesso la spesa nei negozi Esselunga? Non lasciarti sfuggire questa eccezionale offerta!

Al giorno d’oggi risparmiare quando andiamo a fare la spesa è diventata ormai una necessità un pò per tutti visti i notevoli aumenti dei prezzi che si sono registrati negli ultimi tempi.

Di conseguenza l’obiettivo della maggior parte di noi è trovare il supermercato più conveniente per la nostra spesa giornaliera o settimanale.

Ad essere però il punto di riferimento per moltissime famiglie, sia per per la convenienza che per il livello di qualità di prodotti è senza dubbio Esselunga.

I supermercati Esselunga appartengono alla famiglia Caprotti, storica famiglia milanese e ad oggi offrono una vastissima scelta di prodotti tra cui anche tante opzioni per chi ha adottato un’alimentazione vegana. Inoltre ogni settimana propongono offerte davvero convenienti, l’ultima è davvero geniale.

Esselunga, l’offerta da non perdersi

I supermercati Esselunga più volte sono stati nominati “insegna dell’anno” per l’ottimo rapporto qualità/prezzo. Esselunga è il supermercato preferito dagli italiani che reputano i prodotti dell’insegna milanese migliori rispetto alla concorrenza. A dirlo è una nuova indagine di Altroconsumo. Tra i prodotti che si sono aggiudicati il miglior punteggio troviamo: cereali, mozzarelle, pasta fresca, oltre a prodotti bio e senza glutine. In una posizione di rilievo rimane però la pasta. Questo perchè gli italiani sono grandi consumatori di questo alimento. Sappiamo bene che la pasta fa parte della tradizione culinaria italiana e difficilmente può mancare nelle nostre tavole. Viene consumata regolarmente in molti pasti, non solo come primo piatto ma anche come contorno o condimento per altri piatti.

La varietà di formati e condimenti disponibili permette di creare una grande varietà di piatti, il che spiega la popolarità della pasta in Italia e nel mondo intero. Inoltre, la pasta è un alimento molto nutriente e versatile, che si presta a molte preparazioni diverse e può essere adattata a vari regimi alimentari. Per questo motivo, gli amanti della pasta, farebbero bene a correre da Esselunga e approfittare dell’ ultima incredibile offerta.

Il prodotto più acquistato dagli italiani a soli 0,65 euro

La pasta dei supermercati Esselunga è una tra le più apprezzate dai consumatori italiani e per questa settimana, come riporta il volatntino pubblicato su esselunga.it, a soli 0,65 € è possibile acquistare la Pasta Rummo.

Rummo è un’azienda campana con circa 160 anni di storia alle spalle. Si caratterizza per l’utilizzo esclusivo del grano duro italiano coltivato nella zona del Sannio beneventano e per il metodo “lenta lavorazione” che prevede tempi lunghi per garantire alla pasta una consistenza al dente.