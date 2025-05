“Coi primi caldi ho abbassato la temperatura del frigo” | Ma finisce con la casa incendiata: non lo fare mai prima del 30 giugno

Attenzione ad abbassare troppo presto la temperatura del frigorifero, in quanto le conseguenze potrebbero essere molto pericolose.

Il frigorifero è una di quelle invenzioni, arrivate sul mercato verso i primi anni del Novecento, che hanno rivoluzionato per sempre il modo di conservare gli alimenti, fino a quel momento conosciuto.

C’è chi usava il sale, chi il ghiaccio, ma la prolificazione di germi e batteri erano comunque all’ordine del giorno in passato, per questo motivo, questo elettrodomestico è presente in tutte le case, da quando ha fatto il suo ingresso sul mercato. Non importa se di un brand famoso o meno, se più grande o più piccolo e se di una potenza elevata, è praticamente impossibile non trovarne uno in ogni abitazione.

Ci sono ovviamente delle direttive da seguire, come con tutti gli elettrodomestici elettrici, motivo per cui fate attenzione ad abbassare la temperatura prima del 30 giugno, in quanto potreste incorrere in conseguenze pericolose.

I motivi per cui non bisognerebbe abbassare la temperatura del frigo

Prima di svelarvi quell’accortezza importante che dovreste seguire per evitare danni al sistema elettrico, che potrebbero portare perfino a un incendio, vi sveliamo altre motivi per cui dovreste sempre evitare di abbassare troppo la temperatura del vostro frigorifero. In primis, per una questione di costi. Infatti sono molti che pensano di abbattere i consumi in bolletta tenendo una temperatura troppo bassa, in realtà non è così, visto che lo sforzo del frigorifero per mantenere quei gradi lo farà lavorare molto di più.

Inoltre, rischiate di danneggiare la qualità dei vostri alimenti, visto il rischio di congelamento degli stessi, così come potreste contribuire all’usura del motore in maniera più rapida di quanto di norma ci impiega e infine, anche la formazione di ghiaccio, può ridurne non solo l’efficienza ma anche limitare lo spazio per la sistemazione degli alimenti da refrigerare.

Cosa sapere della temperatura del frigorifero

Dopo le indicazioni rilasciate nel paragrafo precedente, lo sapete il motivo per cui non dovreste abbassare la temperatura del frigo prima del 30 giugno. Se non volete incorrere in conseguenze gravi ed estreme come per esempio un incendio? Ebbene, dai consigli rilasciati in rete dagli specialisti, viene specificato come, in caso di presenza di impianti più vecchi, non bisognerebbe abbassare la temperatura in maniera troppo elevata se non in casi eccezionali. In quanto questo sforzo, farebbe lavorare intensamente il motore e l’impianto elettrico in generale.

Tendenzialmente i gradi si abbassano verso luglio e agosto per evitare che gli alimenti possano inacidirsi per via delle alte temperature dell’esterno. Ricordatevi che comunque la temperatura ottimale da mantenere nel corso dell’anno dovrebbe oscillare sempre da 1°C a massimo 4°C. Al di sotto di questo intervallo non sarebbe stato riscontrato nessun beneficio significativo in termini di sicurezza alimentare.