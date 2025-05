“TURETTA È MORTO”: arrivato il comunicato ufficiale dall’Ospedale | Decesso constatato dal medico legale

Un comunicato ha annunciato la morte di Turetta. La scorsa domenica a mezzogiorno ha terminato i suoi giorni.

Ci sono notizie che lasciano il segno e una di queste riguarda Turetta, una persona il cui nome è finito sulla bocca di chiunque.

L’ospedale ha annunciato la sua scomparsa attraverso un comunicato, che ha avvisato tutti della sua morte. Turetta è infatti deceduto.

Nessuno si aspettava una notizia del genere proprio ora. Per tantissime persone è stato infatti un colpo al cuore venire conoscenza della cosa.

È però così che le cose sono andate. D’improvviso si è spento, lasciando parte della comunità veneziana in lacrime.

Un colpo al cuore per la comunità veneziana

Quando qualcuno ci lascia, non tutti sembrano addolorati dalla notizia, per un motivo o per un altro. Astio, rancore e invidie spesso condizionano il comportamento di intere comunità nei confronti dei loro concittadini.

Ma di Turetta ricorderanno tutti l’impegno politico e la carriera che lo aveva reso molto apprezzato nel territorio. Era infatti il presidente del consiglio comunale di Venezia ed era stato ex presidente di municipalità di Marghera, come indica “ilgazzettino.it”. Ora tutta la comunità piange la sua scomparsa.

Una notizia che colpisce come un fulmine a ciel sereno

Si è spento come un fulmine a ciel sereno. Un attacco di cuore lo ha strappato alla vita la scorsa domenica. Aveva 58 anni.

Tanti sono i giornali che hanno parlato di lui, ovvero del dr. Roberto Turetta e della sua scomparsa, che ha lasciato un profondo vuoto in molti. Verrà sicuramente ricordato per il suo impegno politico nella comunità di Marghera e per essere stato l’ultimo segretario comunale di Venezia dei Ds fino alla nascita del Pd. In tanti si stringono al dolore della famiglia e lo ricorderanno con affetto.