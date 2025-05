Vi prendiamo in giro da 15 anni | Pasta LIDL, finalmente fuori tutta la verità: ecco perchè costava la metà delle altre

Curioso di sapere cosa si nasconde dietro il prezzo stracciato della pasta Lidl? Finalmente potrai scoprire la verità.

La pasta è uno degli alimenti per eccellenza della dieta mediterranea apprezzata in tutto il mondo per la sua versatilità e il suo sapore.

Negli anni però, l’attenzione dei consumatori verso la qualità del cibo è aumentata notevolmente tanto che sono in molti a interrogarsi sul motivo di alcuni prezzi molto bassi, così come nel caso della pasta venduta nei discount Lidl.

Dietro un’ etichetta invitante di un prodotto economico, spesso potrebbero esserci verità del tutto inaspettate e che meritano di essere portate a conoscenza di tutti.

Per questo motivo, se anche tu desideri cosa mangi e soprattutto scoprire la verità sulla pasta Lidl, in questo articolo sveleremo finalmente il segreto.

Un prezzo davvero basso

E’ ormai noto a tutti che i discount abbiano rivoluzionato il mondo della spesa, offrendo prodotti di buona qualità a prezzi bassissimi. Ma come fanno a tenere i prezzi così bassi? La chiave è una serie di strategie intelligenti, come la vendita di marchi propri, la riduzione dei costi di gestione e una logistica più efficiente. Inoltre, i discount puntano su un assortimento ridotto, meno pubblicità e una gestione più snella, eliminando gli sprechi e ottimizzando ogni fase della filiera. Questo sistema permette ai discount di offrire prezzi competitivi, mantenendo al contempo una qualità adeguata alle esigenze dei consumatori

I discount riescono a mantenere i prezzi bassi anche grazie a una serie di scelte strategiche. Una delle più importanti è la vendita di marchi propri. Se nei supermercati trovi spesso i brand famosi, nei discount la maggior parte dei prodotti ha un marchio esclusivo della catena. Questo permette di eliminare i costi legati ai grandi marchi e vendere prodotti a un prezzo inferiore. Tuttavia, nel caso specifico della pasta, dietro si nasconde un produttore inimmaginabile.

Chi produce la pasta Lidl? Ecco la verità

Il marchio di pasta più richiesto nei punti vendita Lidl è Combino, molto richiesto dai clienti per il suo ottimo rapporto qualità-prezzo. La pasta Combino non è prodotta direttamente da Lidl, ma viene realizzata da aziende italiane specializzate, con anni di esperienza nel settore. Tra i principali produttori troviamo: Pastificio Armando/ De Matteis Agrolimentare S.p.a; Pastificio G.Di Martino/Pastificio Antonio Pallante; Pastificio Avesani; Pastificio Guido Ferrara/Pastificio Andalini.

Questi produttori collaborano con Lidl per garantire un prodotto di qualità, rispettando standard elevati e utilizzando metodi tradizionali per mantenere gusto e consistenza autentici.