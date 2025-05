15 maggio 2025: ufficiale la “Bolletta di Cittadinanza” | L’importo sarà di 0€ per i prossimi 12 mesi: tutti aventi diritto

Finalmente è arrivata la bolletta di cittadinanza. Non dovrai spendere nemmeno un euro per pagare l’elettricità.

Bolletta di Cittadinanza, la novità che garantirà un grande risparmio per tutti

Negli ultimi anni, purtroppo, le tariffe dell’energia elettrica e del gas naturale sono aumentate sempre di più. Questo ha creato non pochi disagi alle famiglie italiane, che si sono trovate a dover far fronte a costi elevatissimi, applicati dai distributori di gas metano ed elettricità. Molti hanno scelto il mercato libero, che però è soggetto alle oscillazioni dei costi, e altri invece hanno preferito continuare a pagare le tariffe applicate al mercato tradizionale. Arera, l’autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, ha dichiarato che attualmente il gas naturale costa 0,603157 €/ standard metro cubo. L’energia elettrica a 0.14526 €/kWh per la tariffa monoraria. Per la bioraria è pari a 0.15764 €/kWh per la fascia F1 e 0.15895 €/kWh per la fascia F2 e 0.13991 €/kWh per la fascia F3.

Insomma, si tratta di prezzi elevati ma per fortuna esiste una soluzione efficace, che può offrire una grande occasione di risparmio e che è stata già rinominata Bolletta di cittadinanza. Scopri la novità che pare riuscirà a garantire ai cittadini di spendere molto meno per le utenze domestiche.

Cittadini più felici senza l’assillo mensile delle utenze domestiche

Come si legge sul sito www.money.it, ben presto si potrà sostituire la fornitura di energia elettrica tradizionale con un sistema innovativo. Non si tratta dei pannelli fotovoltaici, già in uso da tanti anni, ma di un nuovo sistema tecnologico, che è stato ideato per la prima volta in Israele ed è messo a punto dalla startup Solight. A quanto pare, si tratta di un sistema che permette di illuminare gli ambienti e anche di alimentare i condizionatori con la luce solare naturale, dunque bypassando completamente l’elettricità e contribuendo ad abbattere le emissioni di CO2. Esistono vari tipi di soluzioni di Solight a seconda dell’ampiezza dell’ambiente da illuminare. Questi sistemi catturano la luce solare dalle 8 alle 16 e la convogliano tramite i filtri, che eliminano i raggi UV.

La soluzione proposta, secondo quanto promesso all’azienda israeliana, potrebbe addirittura permettere di dire addio sia ai pannelli fotovoltaici e all’elettricità tradizionale. Pare che i sistemi possano essere utilizzati anche in edifici storici e che mille dispositivi Solight consentano di sostituire ben 350.000 lampade LED. Chi fa questo investimento dovrebbe riuscire a rifarsi dei soldi spesi per l’impianto nel giro di tre anni massimo. Se così fosse, la spesa dell’elettricità non sarebbe più un problema.