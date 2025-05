Vasco Rossi, annuncio della famiglia in lacrime: “addio al re del rock” | Morto per un tumore al sangue

Il mondo della musica piange la scomparsa del re del rock, il tumore non ha lasciato scampo.

Un grande rocker italiano, un mito, un vero e proprio punto di riferimento della storia del panorama musicale italiano è senza dubbio lui, Vasco Rossi.

E’ uno dei cantautori italiani più amati dal pubblico tanto che il 1 luglio 2017 in occasione dei suoi 40 anni di carriera, si è aggiudicato il primato del concerto con il più alto numero di spettatori paganti, con 225.173 biglietti emessi, di cui 5.000 omaggi.

Numeri che battono il record mondiale fino ad ora detenuto da artisti mondiali come Tina Turner, gli a-Ha e Paul McCartney a Rio de Janeiro.

Ma questo è solo uno dei molteplici traguardi e riconoscimenti di Vasco Rossi, tanto che riassumerli tutti sarebbe praticamente impossibile. Ancora oggi i suoi brani oggi fanno sognare i suoi fan e intere generazioni.

Lutto nel mondo della musica

Un cantante del suo calibro, che riesce a mettere al secondo posto Paul McCartney, non poteva non avere un record anche nel panorama discografico italiano. Dall’inizio della sua carriera, nel 1977, ha pubblicato 33 album, di cui 17 in studio, 11 da vivo e 5 raccolte ufficiali. Purtroppo però anche i big come lui non sono esenti dalle brutte notizie e queste quando arrivano, lo fanno senza preavviso. Il mondo della musica rock è in lutto. Mike Peters, cantante e fondatore della storica band gallese The Alarm, è morto all’età di 66 anni per un tumore del sangue.

Questo è un brutto colpo per il nostro rocker nostrano. Entrambi avevano iniziato il loro percorso musicale nella stessa data. Anche Mike Peters infatti, cominciò la sua carriera nel 1977 fondando la band punk The Toilets, ispirato da un concerto dei Sex Pistols. Nel 1995 a Peters fu diagnosticato un linfoma non-Hodgkin, seguito da due episodi di leucemia linfatica cronica. In seguito ha combattuto contro una forma aggressiva di linfoma, la sindrome di Richter. “La musica mi ha tenuto in vita”, aveva dichiarato recentemente. Era in cura presso il Christie NHS Foundation Trust di Manchester.

L’annuncio della morte

E’ sulla pagina X di BBC News che è stato pubblicato l’annuncio della scomparsa dello storico cantante dei The Alarms, lasciando sconvolto l’intero mondo della musica e i suoi tantissimi fan.

Mike Peters lascia la moglie Jules e due figli, Dylan ed Evan. In una delle sue ultime interviste aveva dichiarato: “Il mio messaggio è semplice: sopravvivere e apprezzare ogni secondo che abbiamo. Vivere fino all’ultimo respiro, con positività verso il mondo, la famiglia e l’ambiente”.