Quanti quadrati riesci a contare? | Test Visivo di Papa Francesco: solo lui riusciva a risolverlo sempre

Ecco un nuovo test visivo per voi, dovete riuscire a contare quanti quadrati sono inseriti all’interno dell’immagine.

I test visivi sono un ottimo passatempo su cui concentrarsi, quando si ha voglia di fare una pausa dalla propria routine, lavorativa o familiare o semplicemente quando si vuole allenare il proprio spirito di osservazione.

Badate bene che soltanto una mente sempre allenata riesce a rimanere giovane, anche quando gli anni iniziano a farsi sentire. Per questo motivo dovreste cercare di svolgere test visivi, quiz vari e anche la Settimana Enigmistica, ogni volta che avrete un momento da ritagliarvi tutto per voi.

Il test visivo di oggi è divertente e al tempo stesso complesso, per questo dovrete affinare il vostro spirito di osservazione. Il vostro obbiettivo è quello di riuscire a contare il numero di quadrati totali presenti nell’immagine che vi abbiamo riportato in apertura. Siete pronti?

Le regole per questo test visivo

Il test visivo di oggi viene considerato sia ottico che cerebrale, visto che coinvolge più abilità: si passa dalla capacità di concentrazione a quella di ragionamento, per non parlare del vostro spirito di osservazione che dovrà essere particolarmente affinato, per riuscire a risolvere questo quesito entro il termine prestabilito. Detto ciò, azionate il cronometro, in quanto avrete soltanto 10 secondi per riuscire a indovinare tutti i quadrati che riuscirete a contare.

Attenzione perché l’immagine è composta anche da rettangoli e noi vi invitiamo a contarli tutti, visto che tutte le figure sono incluse nell’esercizio di osservazione. L’enigma principale di questo esercizio è quello di riuscire a trovare i quadrati nascosti nei rettangoli, che molto spesso confondono la vostra mente, rendendo impossibile una visione nitida della figura.

La soluzione del test visivo

Ed eccoci giunti al momento che stavate aspettando, allora in quanti di voi sono riusciti a contare tutti i quadrati presenti nell’immagine, in dieci secondi, come specificato nelle regole del gioco? In base alla soluzione riportata da curioctopus.it, la risposta corretta era 11. Infatti sono presenti: 5 piccoli quadrati che potrete vedere subito in primo piano; 4 quadrati di grandezza media che inglobano due dei quadrati più piccoli disposti in alto, a destra, in basso e a sinistra e infine un quadrato di dimensioni più grande, posizionato sulla destra, il quale racchiude cinque quadrati più piccoli e due rettangoli.

Allora, dopo aver visto la soluzione, in quanti di voi sono riusciti a risolvere l’enigma nel tempo previsto? Qualcuno in rete ha rivelato che questo test in passato era stato risolto da Papa Francesco, anche se ovviamente non sappiamo se questa affermazione sia vera o meno. A prescindere da tutto, non sarebbe bello pensare di aver indovinato un test visivo che aveva divertito anche il Pontefici quando era ancora in vita?