TI PAGANO per rilassarti | Il Bonus Ferie di quasi 3mila euro che sta mandando in tilt la Toscana

Veramente esiste un Bonus Ferie di quasi 3mila euro dove ti pagano per rilassarti? Facciamo chiarezza in merito.

Le vacanze sono un diritto imprescindibile che ogni lavoratore deve potersi prendere e ogni datore di lavoro deve concedere. A prescindere dal contratto di lavoro e dal tipo di orario svolto, tutti devono poter riposare almeno 4 settimane nel corso dell’anno.

Queste settimane sono il minimo, poi in base al contratto collettivo nazionale di riferimento potrebbero spettare più giorni, ma comunque in linea di massimo, il lavoratore dovrebbe poter fare almeno due settimane di vacanza in maniera continuativa durante l’anno di maturazione.

Le restanti, entro 18 mesi anche in maniera non continuativa. Questo diritto è inderogabile, in quanto è stato riscontrato come ogni lavoratore abbia diritto a un periodo di riposo, lontano dalle fonti di stress lavorative, in modo da potersi “ricaricare” sia a livello fisico che psicologico.

Per questo motivo sono molti coloro hanno appreso quella notizia di quel Bonus Ferie di quasi 3mila euro, con molto interesse. Facciamo chiarezza e perché questa notizia avrebbe mandato in tilt la Toscana?

La difficoltà degli italiani a fare le ferie

Secondo varie indagini pubblicate in rete saranno oltre l’80% gli italiani che quest’estate andrà in ferie, che sia in Italia o all’estero. Questo perché, nonostante i problemi economici, i rincari e il carovita, sono molti coloro che vogliono andare via anche solo per una settimana, per poter “cambiare aria”.

La percentuale minore che resterà a casa, pur non partendo per grandi mete, purtroppo per via dei problemi finanziari. Comunque si dedicherà ad attività differenti che porteranno comunque beneficio alla loro salute psicologica, anche solo andando in piscina o facendo qualche pic-nic. Questo succede perché è stato riscontrato come un lavoratore contento e riposato è un lavoratore che produce maggiormente e inoltre, il fatto anche solo di pensare ai giorni di ferie, rilascia in esso un alto dosaggio di dopamina, rendendolo così felice e soddisfatto. Ovviamente va ricordato che per vivere quella sensazione di distacco totale dal luogo di lavoro, non bisogna soltanto non andare più a lavorare, ma bisogna anche non leggere più né messaggi né e-mail che riguardano l’azienda.

Il Bonus Ferie che molti vorrebbero

Come dicevamo, non tutti purtroppo, potranno andare in vacanza questa estate, per via dei vari problemi economici che attanagliano gli italiani. Eppure ci sono diversi Stati che hanno capito l’importanza di questo momento di svago dei lavoratori, in quanto al loro ritorno la produzione sarà diversa di chi invece insoddisfatto è dovuto restare a casa.

Tra questi Stati, a risaltare c’è sicuramente la Germania. Come riportano da inran.it, versa ai propri lavoratori un bonus importante di 2800 euro. Come extra in busta paga in questo periodo, per poter permettere ai cittadini di partire per le vacanze. Pensate che da come viene riportato pare che il 72% dei loro lavoratori con contratti collettivi, possa beneficiare di questo benefit. Scioccante se pensiamo alla nostra situazione italiana dove non c’è nulla di tutto ciò, se non il bonus erogato dall’INPS riservato ai dipendenti con figli e ai pensionati della pubblica amministrazione.

Non solo la Toscana quindi potrebbe andare in tilt dopo questa informazione, ma tutta l’Italia. In quanto potrebbero essere molti i lavoratori che potrebbero volersi trasferirsi in Germania, per poter beneficiare di questo e altri aiuti, almeno dalle polemiche che si leggono sui social, poi in realtà, chi può dirlo cosa succederà?