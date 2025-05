Ultim’ora: vietati per sempre i DVD | Se ce li hai ancora in casa, devi buttarli immediatamente: multa da 2000 euro

I Dvd continuano ad essere molto popolari anche nel 2025, ma attenzione a tenerli in casa.

Al contrario di quello che si potrebbe pensare visto l’avvento di grandi colossi come Netflix, il mercato dei DVD pare si difenda ancora molto bene.

Secondo i dati, i film pubblicati in DVD sono circa 294.000 mentre, sono solo 39.000 quelli che hanno visto un’edizione Blu-ray e solamente 1.300 le versioni in 4K.

Questi numeri fanno riflettere su come ancora oggi il formato del Dvd sia favorito, nonostante non sia lo stesso di alcuni fa dove è riuscito a raggiungere anche i 16,3 miliardi di dollari.

Eppure la produzione DVD continua a gonfia vele. Il report stima che nel 2023 siano stati prodotti 28.000 titoli in DVD, cinquemila in più dell’anno precedente. In ogni caso, bisogna sempre ricordare di restare informati sulle regole visti i tanti controlli.

Dvd, continua la loro diffusione

Uno dei motivi che spiegherebbero la presenza dei DVD, è la grande diffusione di edizioni pirata che suggerisce la difficoltà delle persone a trovare i titoli secondari in digitale. Dopo tutto, le piattaforme streaming non garantiscono l’eterna presenza di un’opera nel loro archivio. Possedere i film nella propria libreria fisica è l’unico modo per assicurarsi di averlo realmente sempre a disposizione.

La seconda ragione della resistenza del DVD a fronte dei rivali Blu-ray e 4K UHD sta anche nella quantità di film che si perdono nel salto di formato. Non tutti i titoli presenti in VHS sono arrivati in DVD. Non tutti i DVD sono diventati Blu-ray e ancora meno se ne trovano in 4K. Inoltre la fine dei servizi di noleggio fisico ha aumentato (seppur di poco) l’acquisto dei titoli in DVD da parte degli utenti che continuano a fruire i film in questo formato. Tuttavia, in alcune situazioni è consigliabile gettare i Dvd. Scopriamo il motivo nel prossimo paragrafo.

