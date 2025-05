Ultim’ora: addio Esselunga, è arrivato il comunicato ufficiale | Chiude la catena più importante dei supermercati italiani

Il supermercato Esselunga si prepara a chiudere. Lo annuncia un comunicato ufficiale che dà la notizia della chiusura.

Arriva il comunicato ufficiale che sconvolge i clienti di Esselunga.

Il noto supermercato, aperto dal 1957, chiude le porte di tutte le sue sedi, impedendo ai suoi clienti di fare acquisti. Chi vorrà fare la spesa dovrà quindi andare da qualche altra parte o arrangiarsi in qualche modo.

Per i fedelissimi del supermercato si tratta di un colpo basso, che cambia completamente la routine.

Se vorranno avere il cibo in casa, sarà meglio che facciano la spesa prima o che vadano in un altro supermercato. Sarà impossibile farla all’Esselunga.

Chiude l’Esselunga e la segue anche la Coop

Anche la Coop ha deciso di seguire l’Esselunga. Chiuderanno quindi anche le sue sedi.

Ciò vuol quindi dire che diversi supermercati resteranno chiusi durante la giornata. Alcuni come l’MD, il Bennet e l’Aldi resteranno aperti. Tuttavia non è chiaro quali sedi resteranno aperte e quali orari rispetteranno, per cui è bene controllare sui siti dei supermercati stessi per avere certezze sulla solo apertura. Quel che è chiaro è che l’Esselunga e la Coop resteranno chiuse.

Il motivo dietro la chiusura

Non è un caso il fatto che l’Esselunga e la Coop restino chiuse. C’è un motivo infatti per il quale non apriranno nella giornata del primo maggio. I supermercati faranno ponte.

La Coop, l’Esselunga e molti altri supermercati resteranno infatti chiusi in occasione della Festa dei Lavoratori, ovvero per il cosiddetto ponte del primo maggio. Riapriranno però regolarmente il giorno successivo. La loro quindi non è una chiusura definitiva, ma temporanea, prevista appunto in occasione della giornata. Tuttavia chi vorrà fare la spesa in quel giorno è bene che controlli su internet quali supermercato saranno aperti, poiché molti saranno chiusi.