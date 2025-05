“Non pago la ZTL da 12 anni” | Furbetto napoletano svela finalmente il trucco: basta un po’ di “schiuma da barba”

Sono svariati i trucchi che i cittadini truffaldini usano per cercare di eludere la ZTL, ma veramente questi resteranno impuniti? Facciamo chiarezza.

Non soltanto gli italiani chiariamolo, i cittadini che provano a eludere le regole sono stati pizzicati ovunque, anche perché tutto il Mondo è Paese alla fine. In merito al discorso ZTL poi, per restare nel nostro Paese, la fantasia non gli manca di certo.

Purtroppo questa dote non viene usata per scopi legittimi. A ogni modo, la ZTL è quell’area in cui la circolazione e l’accesso dei veicoli sono limitati a specifiche categorie con relativo permesso in determinate fasce orarie o in modo permanente. Questa zona a traffico limitato viene spesso utilizzata per migliorare non solo la qualità dell’aria ma anche per ridurre il traffico e cercare di preservare i centri storici.

Sono molti i metodi adottati dai furbetti della strada per provare ad eludere la ZTL, ma in molti si chiedono se questi veramente resteranno impuniti per molto tempo? Facciamo chiarezza.

La sanzione per chi tenta di manomettere le targhe

Come vedremo nel paragrafo successivo, ci sono diversi metodi utilizzati da una fetta di cittadini per cercare di eludere la ZTL, ma in quanti sanno qual è la pena a cui si va incontro per chi viene sorpreso a fare questa azione illegale? Occultare la targa è un reato vietato non soltanto dal Codice della Strada ma anche dal Codice penale, regolato dall’articolo 490, in merito alla “soppressione, distruzione e occultamento di atti veri”.

Le sanzioni previste potrebbero arrivare nei casi estremi anche alla reclusione da 6 mesi a 3 anni per i privati, anche se nella maggior parte dei casi, la pena attribuita al cittadino sarà una multa molto corposa, come riportano da money.it.

I metodi illegali per entrare nella ZTL

Nonostante le pene severe, sono molti i cittadini che provano ad eludere la ZTL, con svariati metodi, si passa dalle targhe fantasma alla schiuma da barba, ma realmente questi cittadini, da nord a sud, resteranno impuniti? Ebbene, come possiamo leggere da money.it, c’è chi appunto modifica i numeri della targa con del nastro adesivo nero, chi applica del materiale riflettente per eludere il flash delle telecamere, chi li copre con la schiuma e così via.

I controlli in merito a questo grave reato si sono intensificati, tant’è che sono molte le telecamere standard che sono state sostituite con quelle a infrarossi, per non parlare degli strumenti massicci adottati dalle forze dell’ordine per reperire la targa reale. Evitate quindi di provare a infrangere la legge perché tanto prima o dopo, vi identificheranno sempre e le sanzioni previste saranno molto aspre.