Il CASTELLO più bello d’Italia si trova in TOSCANA | Niente da fare per Firenze, è Pisa ad avere la meglio

Il particolare castello di cui parliamo, oltre a essere bello dal dal punto di vista architettonico, riveste anche un grande valore storico. Sin da quando è stato edificato nel lontano XII secolo infatti, è stato sfruttato per via della sua posizione strategica. L’antica costruzione sovrasta le colline pisane e dunque veniva usato come prezioso punto di controllo per tenere al sicuro dagli attacchi nemici, il territorio circostante, che dalle pendici dei colli che circondano la città di Pisa si estende fino alla costa di Livorno.

Se ami rivivere i tempi che furono e sei davvero sensibile al fascino della storia, allora dovresti regalare a te stesso e alla tua famiglia o alla tua dolce metà la gioia di vedere il castello più bello d’Italia. Scopri dove si trova e godi di un’esperienza unica nel suo genere.

Dove andare per vedere con i propri occhi il monumento antico che racconta la vita regale del secolo

Il monumento di cui parliamo si trova nel cuore della Toscana, nella meravigliosa area della Valdera, e più di preciso nel Comune di Casciana Terme Lari, in provincia di Pisa. Qui sorge il bellissimo Castello di Lari, noto anche come Rocca dei Vicari. Il Castello di Lari è stato prima un importante presidio militare della Repubblica di Pisa e poi è diventato Sede del vicariato fiorentino. La costruzione è stata soggetta a diverse opere di restauro nel corso del tempo e quello che vediamo oggi è il frutto degli interventi del 400 e del 500, ad opera di David Fortini.

Il Castello è rimasto attivo fino alla metà del 900 come punto di amministrazione della pretura Civile. Oggi nel castello è possibile visitare il Museo Civico Filippo Baldinucci ed è ancora un centro culturale vivace, nonché il cuore pulsante di tutta la zona, che affascina tutti coloro che visitano Casciana Terme Lari e che vedono con i propri occhi questa costruzione medioevale.