A due passi da Pisa si nasconde la PROVENZA TOSCANA | Qui i paesaggi sono degni di essere postati su Instagram

Se ami il color lavanda, i cieli tersi e l’atmosfera provenzale, ti diamo una bellissima notizia: non devi per forza arrivare fino in Francia.

Nel Bel Paese c’è un posto in cui si può respirare l’aria della più chic delle regioni francesi.

Non crederai ai tuoi occhi: è un piccolo angolo di paradiso, dove riconciliarsi con la natura e ritrovare se stessi.

Tra il profumo dei fiori, l’alabastro e i campi dai delicati toni lilla e indaco, è davvero impossibile non staccare la spina.

Scopri come si chiama e dove si trova la Provenza toscana, il borgo medioevale che affascina tutti i visitatori più esigenti.

Provenza toscana, il gioiello tutto italiano che fa concorrenza alla Francia

Quando si pensa al relax si immagina quasi sempre un posto in cui poter entrare in contatto con la natura. C’è chi lo fa tuffandosi in mare, chi percorrendo sentieri di trekking e chi stendendosi su un prato, tra fiori profumati, con gli occhi verso il cielo. La primavera è la stagione perfetta per concedersi una dolce pausa lontano dal caos cittadino e coloro che amano trascorrere il tempo libero all’aria aperta, apprezzano molto il verde e i piccoli borghi nascosti. Per loro c’è un posto che è come una tappa obbligata, in cui fermarsi per assaporare a pieno la bellezza semplice: è un luogo speciale, da vedere almeno una volta nella vita.

In Italia infatti, c’è un angolo di paradiso che ricorda tanto la Provenza. Qui ci si può davvero perdere tra campi di lavanda, mura antiche, edifici d’epoca, musei e alabastro. Scopri come si chiama e prendi in considerazione l’idea di organizzare una gita qui, per vivere un’emozione unica.

Il borgo etrusco in cui perdersi tra campi di lavanda e alabastro

Il posto perfetto per ritrovare l’atmosfera tipica della Provenza si trova nel cuore della regione Toscana e più precisamente tra i colli pisani. In provincia di Pisa infatti, sorge un borgo di origine etrusca, che è diventato famoso per via delle estrazioni di alabastro, una pietra traslucida da sempre utilizzata per sculture e manifatture preziose.

Si tratta di un piccolo Comune, di appena 1.616 abitanti, in cui si possono ammirare ancora oggi i resti della cinta muraria e dell’antico castello, eretti durante il medioevo, e diverse chiese di epoca romaniche, risalgono, come si legge sul sito web www.terredipisa.it, all’anno 877. Il nome della Provenza Toscana è Santa Luce. Qui si trova anche la splendida Riserva Naturale Provinciale Lago di Santa Luce, dove vivono oltre 180 specie diverse di uccelli. Merita davvero una visita!