Nel bel mezzo della Toscana scopri che esiste l’ANDALUSIA anche qui | Non ti diranno Hola ma la Sangria è assicurata

In Toscana si nasconde un magnifico luogo che in pochi conoscono ma che lascia senza parole dalla sua bellezza.

Quando parliamo di un territorio incantevole come la Toscana, ci viene subito in mente mare, montagna, campagna, terme e arte.

Proprio per la sua vastità di luoghi mozzafiato è oggi una delle regioni più amate dai turisti stranieri, che ogni anno in qualsiasi periodo, ne fanno visita.

Non è un caso che anche grandi capolavori di richiamo internazionale, si trovino proprio in Toscana, uno su tutti il David di Michelangelo, una delle sculture più famose al mondo.

Culla del Rinascimento italiano, basterebbe da sola Firenze e il suo centro storico Patrimonio dell’Umanità Unesco per ripercorrere la storia dell’intero Paese. Ma tesori unici sono sparsi anche nelle altre città e alcuni pur essendo poco conosciuti, meritano davvero di essere visitati.

Toscana, una terra meravigliosa tutta da scoprire

In Toscana e più precisamente nella splendida cittadina di Grosseto, si erge un borgo posto su una rupe di Tufo, che basta soltanto scorgere il suo profilo in lontananza per rimanerne colpiti. Pur essendo oggettivamente non famoso come meriterebbe, il suo panorama è davvero unico.

Un luogo dove il tempo sembra essersi fermato tanto da essere anche soprannonimato la “la piccola Gerusalemme”. Vi sono infatti una serie di testimonianze di un’importante comunità ebraica che visse qui a partire dal 1600 fino all’unità d’Italia. Scopriamo il suo nome nel prossimo paragrafo.

Un luogo da non perdersi se sei in Toscana

E’ un borgo tutto da scoprire, grazie anche ai numerosi monumenti e musei del centro storico, che mantiene l’atmosfera di un tipico centro toscano, circondato da dintorni di rara bellezza. Stiamo parlando di Pitigliano, uno dei Borghi più belli d’Italia e Bandiera. Come riporta pitigliano.org, il paese si erge imponente sulle valli dei torrenti Lente, Meleta e Prochio, offrendo una meravigliosa vista sulla natura selvaggia ed incontaminata di quest’area della Maremma Toscana. E’ un prezioso scrigno che custodisce palazzi ed edifici storici, il maestoso Palazzo Orsini, l’antica residenza della famiglia Orsini. Da non perdere poi è il Ghetto Ebraico, l’antico quartiere costruito dalla comunità ebraica che visse a Pitigliano a partire dalla fine del XVI secolo, qui si trovano la Sinagoga, il Forno delle Azzime, la Macelleria Kasher, la Cantina ed il Bagno Rituale.

Infine le chiese, la Cattedrale dei Santi Pietro e Paolo, la Chiesa di San Rocco, che è l’edificio più antico di tutto l’abitato, e il Santuario della Madonna delle Grazie, appena fuori l’abitato, in posizione panoramica rispetto al borgo. Oggi Pitigliano è una vero e proprio gioiello di arte, storia e cultura, ogni angolo del suo centro storico racconta un passato ricco di storia, gli stretti vicoli, le piazzette, gli scorci panoramici, a Pitigliano tutto è magico e regala un’emozione unica.