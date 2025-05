Prevenire è vivere | Questo è l’esame del sangue che può trovare 12 TUMORI, salva subito il tuo corpo

La prevenzione è molto importante in medicina, così come lo è questo esame del sangue che può rilevare diversi tumori con una goccia di sangue. Facciamo chiarezza.

Gli esami del sangue sono uno strumento molto efficace per la gestione della salute di un essere umano. Sono utili per poter fare diagnosi precoce su diverse malattie, tra cui anche diversi tipi di cancro.

I ricercatori infatti, dopo anni di ricerca, hanno identificato diversi marcatori e valori specifici ben precisi, i cui indicatori possono consentire ai medici di scoprire la possibile presenza di alcuni tumori, intervenendo così precocemente.

Ed è proprio la prevenzione a giocare un ruolo chiave nella sopravvivenza dell’essere umano, per questo motivo, effettuando questo esame del sangue, i risultati potrebbero trovare diversi tumori. Facciamo chiarezza.

Il ruolo dei marcatori tumorali

Come riportano da medendi.org, è importante parlare del ruolo importante che hanno gli esami del sangue nella diagnosi precoce delle malattie tra cui il cancro. Ma è anche importante rivelare che i semplici esami non possono rilevare con certezza l’insorgere di queste neoplasie. Gli oncologi molto spesso richiedono questi controlli per verificare l’avanzamento della patologia e assicurarsi che il tumore non abbia intaccato gli organi interni. Per tornare al discorso dei marcatori tumorali invece, per chi non lo sapesse, queste sono sostanze prodotte dal corpo. La cui risposta è spesso associata a una risposta da parte del vostro organismo in merito alla presenza di patologie, tra cui il tumore.

I marcatori possono variare a seconda del tipo di tumore e dei tessuti che sono interessati. Per questo motivo sono i medici che devono prescrivere test specifici in base ai sintomi del paziente. C’è da dire che, nonostante i test sierologici “non costituiscono uno strumento diagnostico definitivo”, sono comunque uno strumento molto utile nella prevenzione e diagnosi. Qual è quindi l’esame da fare?

L’esame da fare per prevenzione

La prevenzione è vita, per questo motivo, spesso viene richiesto dai medici questo esame del sangue che può identificare diversi tumori, con una goccia di sangue. Come riportano da medendi.org: “ad esempio la MCED (Multiple Cancer Early Detection), sviluppata dalla GRAIL, col nome commerciale di Galleri® test, consente il rilevamento di circa 50 tipi di tumore esaminando una sola goccia di sangue del paziente, con una percentuale trascurabile di falsi positivi”.

Un test molto importante è quello della biopsia liquida, cioè una tecnica innovativa che viene utilizzata nella diagnosi e monitoraggio del cancro. Si parla di un test non invasivo, dove vengono prelevati fluidi corporei, come per esempio il sangue, il cui risultato riporta: “importanti evidenze sull’avanzamento del cancro…”, venendo quindi utilizzata nel monitoraggio della patologia. In sintesi, come possiamo leggere nell’articolo: “Le analisi del sangue rappresentano uno strumento rilevante nel campo della medicina oncologica, fornendo dati preziosi per il monitoraggio della salute e la diagnosi precoce di malattie, inclusi i tumori…”.