Altro che Amalfi e Cinque Terre, la PORTOFINO DELLA TOSCANA è un vero gioiello | Prezzi da trattoria e niente stress

Questa è la vera Perla italiana per chi sogna un tuffo dove l’acqua è più blu è la Portofino della Toscana.

Scopri la Portofino della Toscana e non vorrai visitare più nient’altro in vita tua: è un posto magico.

Lascia perdere la Liguria con le affollatissime Portofino e le Cinque Terre e anche la costa ad Amalfi: opta per un gioiello nascosto e prezioso.

Per trovare mare incontaminato e splendidi colori che virano dall’azzurro al turchese non devi andare da un altro capo del mondo e non serve raggiungere le spiagge caraibiche. Nel cuore del nostro stivale c’è una località che offre uno spettacolo ancor più suggestivo.

Ecco dove si trova la Portofino della Toscana e come mai è così amata da tutti gli irriducibili sealover.

Portofino della Toscana, l’autentica perla degli amanti del mare

Finalmente, dopo il lungo inverno, ora tutti si preparano a godere del sole e del relax in riva al mare. Noi italiani siamo fortunati perché abbiamo l’imbarazzo della scelta: con oltre 5.000 km di costa non è difficile trovare il proprio posto speciale, dove poter fare bagni tra acque pulite e spiagge da cartolina. Se però vuoi visitare un posto davvero unico nel suo genere e portare a casa ricordi indimenticabili, allora dovresti scoprire una meta diversa dalle solite località di mare gettonate e, purtroppo, anche molto affollate.

L’Italia vanta tantissimi borghi che si affacciano su scogliere o baie di sabbia finissima ma, a quanto pare, c’è davvero una meta da non perdere che ogni amante del mare dovrebbe vedere almeno una volta nella vita. Scopri di quale si tratta, come si chiama e, soprattutto, perché piace così tanto ai turisti e non solo.

Dove si trova la località che fa invidia ad Amalfi e alle Cinque Terre e perché è così amata

Il posto in questione si trova nel cuore del Bel Paese e in una delle regioni più spettacolari d’Italia. Al centro del nostro stivale infatti, lungo la costa toscana si trovano tante località di mare bellissime. Una di queste fa invidia alle più blasonate mete balneari. Stiamo parlando di Castiglione della Pescaia, nella Maremma Grossetana.

Qui ci sono diverse spiagge che hanno ottenuto il titolo di bandiera blu FFE e quello di Cinque vele Legambiente e Touring Club Italiano. Queste menzioni speciali vanno a quelle località che si distinguono per cura ambientale, qualità del mare, pulizia delle spiagge e bellezza naturalistica. Chi fa una visita a Castiglione della Pescaia non può perdersi la meravigliosa spiaggia di Levante, né la splendida spiaggia di Ponente e tutta l‘area costiera che va dal centro del borgo fino a Marina di Grosseto. Una gita qui ti sorprenderà.