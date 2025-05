Addio Bancomat | Ti basta una telefonata e i soldi te li portano fino a casa, dici addio alla tua vecchia carta

Come mai i cittadini dovranno dire addio al bancomat? Vi basterà lo smartphone per potervi portare i soldi a casa, ecco di cosa parliamo.

Grazie al bancomat i cittadini possono prelevare il contante dal proprio conto o pagare nei vari negozi aderenti. Con questo metodo, non solo avete smesso di portarvi grosse cifre di denaro sempre dietro nel portafogli, ma avete potuto godere della comodità di fare tutto con una carta.

Nel corso degli anni però, sempre più truffe sono state compiute ai danni dei cittadini, ai quali molto spesso è stato svuotato il conto. Di pari passo alle truffe sempre più sofisticate messe in atto, gli istituti bancari hanno introdotto sempre più metodi di sicurezza, per proteggere i clienti e i loro risparmi.

Adesso potrebbe esserci una nuova rivoluzione, inerente all’addio del bancomat e al fatto che per poter pagare vi basterà solamente lo smartphone. Facciamo chiarezza in merito.

Le truffe ai danni del bancomat

Il bancomat è praticamente la chiave per poter accedere al vostro conto dallo sportello e per pagare nei vari negozi e uffici presenti sul territorio. Eppure, nonostante i metodi di sicurezza siano sempre più all’avanguardia, sono molti i cittadini che ancora oggi vengono truffati.

Si passa dal problema della clonazione, a quello dei dispositivi che sfruttando la tecnologia del contactless, portano via la cifra libera senza la richiesta del pin, fino ad arrivare al furto vero e proprio, mentre il cittadino sta prelevando e a quelle truffe online che portano le ignare vittime a rilasciare dati sensibili e codici segreti a finti operatori del credito. Insomma, come potete notare, oggi giorno bisogna prestare attenzione a tutto, non soltanto al bancomat, ma anche a una semplice telefonata.

Come prelevare i soldi senza carta

Come mai i cittadini potrebbero dover dire addio al bancomat, utilizzando soltanto lo smartphone per poter pagare, senza più il bisogno della carta? Ebbene, a chiarire questo concetto ci hanno pensato da liberoquotidiano.it, i quali hanno spiegato che presto i vari clienti delle banche, potrebbero dover dire addio al comune bancomat, per abbracciare i nuovi sistemi futuristici, i quali sfruttando la tecnologia NFC, restituiranno metodi di prelievo sempre più sicuri e anti-truffe.

Non solo i pagamenti dunque, ma anche i prelievi potrebbero essere destinati a diventare digitali, appoggiando sul lettore il bancomat, senza doverlo inserire nell’apposita fessura o direttamente lo smartphone. Per ogni metodo, l’autenticazione dovrebbe avvenire tramite dispositivo e non più attraverso la digitazione del pin, per il quale tra l’altro anche il tastierino numerico sarà sostituito dal touch sullo schermo. L’obbiettivo è proprio quello di ridurre al minimo la clonazione delle carte, nonché migliorare la sicurezza dei cittadini, i quali potrebbero contare su dispositivi che non si usurano con il tempo come il comune bancomat, nonché vivere più serenamente un momento dove la truffa può sempre capitare.