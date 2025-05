Delirio a Firenze, HOGWARTS si materializza davvero | Fan in fila per l’evento dell’anno: lanci incantesimi e incontri Harry Potter

Non perderti questo straordinario evento, avrai la possibilità di rivivere tutta la magia della saga di Harry Potter

I fan di Harry Potter non sono più nella pelle dopo la splendida notizia emersa di recente sull’evento più atteso dell’anno.

Finalmente, per gli amanti del mago più amato del mondo, sarà possibile immergersi in tanti momenti in cui magia e divertimento saranno protagonisti assoluti.

Sarà come varcare la porta di Hogwarts, la scuola dove compiono i loro studi la maggior parte dei maghi e delle streghe delle isole britanniche.

Solo che a Firenze l’intero mondo di Hogwarts, si potrà toccare con mano. Quindi non ci rimane che scoprire tutti i dettagli di questo imperdibile evento.

Harry Potter, l’evento più atteso dell’anno

Siamo cresciuti guardando tantissimi film fantasy ma nessuno ci è rimasto nel cuore come Harry Potter. Un successo mondiale che ancora oggi non smette di farci sognare. Questo è il motivo per cui non ci stanchiamo mai di vederlo e ogni volta sembra la prima. Ed è proprio per gli appassionati della saga che è in arrivo un’occasione di divertimento per famiglie, ma anche per il pubblico Millennials, cresciuti con i libri della Rowling. Come riporta firenzetoday.it, per dieci giorni, dal 9 al 18 maggio, infatti, il centro commerciale I Gigli si trasformerà nel magico mondo di Harry Potter.

Il personaggio della saga fantasy creato da J.K. Rowling sorvolerà per la prima volta il cielo di Campi e si fermerà in Corte Lunga. Ai Gigli, quindi, ci si potrà fotografare sulla scopa volante o ‘dialogare’ con i cappelli parlanti. Oppure ‘viaggiare’ sul mitico Hogwarts Express. Non solo, perché saranno rievocati anche alcuni luoghi iconici all’interno dei quali i visitatori potranno provare la magica sensazione di essere un mago di Hogwarts.

Un vero e proprio mondo di magia

Sempre trasportati dalla magia di Harry Potter ai Gigli, sarà ricreato anche il campo da Quidditch, dove tutti i partecipanti potranno cimentarsi nel famoso gioco sempre sotto la supervisione di uno staff di tre persone. C’è stata anche, domenica 11 maggio la giornata dedicata al raduno dei fan (l’appuntamento è alle 16), nel corso della quale tutti gli appassionati hanno interpretato il loro personaggio preferito e partecipare a una sfilata a tema per poi essere ‘giudicati’ da una giuria a che a sua volta sarà tutta vestita a tema.

Insomma, quello di Harry Potter è uno degli eventi più attesi all’interno dei Gigli, come conferma Stefano De Robertis, senior marketing manager di Eurocommercial Properties, società proprietaria del centro commerciale.