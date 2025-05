Ancora con Firenze? La PATRIA DEI POETI è a due passi da Lucca | Chi viene qui, ritorna subito bambino

Una tappa meravigliosa che non puoi perderti in Toscana è sicuramente questa cittadina, ti sembrerà di tornare bambino.

La Toscana è senza una dubbio una terra che racchiude eccellenze famose in tutto il mondo, che ci ha donato paesaggi meravigliosi e opere d’arte immortali.

Chiunque arrivi in questa regione rimane senza fiato per la sua innata bellezza e per il suo territorio che sprigiona cultura e tradizione in ogni singolo angolo.

Turisti provenienti da ogni parte del mondo giungono per ammirare le colline toscane e i suoi paesaggi rurali, caratterizzati da verdi prati, campi di girasoli, vigneti rigogliosi e lunghi filari di cipressi.

Ma non solo. Antichi castelli, piccoli borghi medievali e cascine donano vedute da cartolina splendide ed indimenticabili.

Toscana, una terra magica

Una regione ricca di cultura e storia, città natale o di adozione di alcuni dei più famosi personaggi della storia italiana: Dante Alighieri, Leonardo da Vinci, Michelangelo Buonarroti, Filippo Brunelleschi, Sandro Botticelli, Donatello, Francesco Petrarca, Giovanni Boccaccio, ecc.

Ogni anno i visitatori giungono in questo luogo per fare una foto davanti alla Torre di Pisa, ammirare il David di Michelangelo, riposare meravigliati in Piazza del Duomo davanti alla Cupola del Brunelleschi e molto altro: Firenze, Siena, Pisa, Lucca, Livorno, Arezzo e i diversi borghi che costellano la Toscana sono una tappa obbligata per chi viaggia in Italia. E’ proprio provincia di Lucca che si nasconde un borgo imperdibile che riesce a far tornare tutti un pò bambini. Non è un caso che sia la terra di adozione di Giovanni Pascoli e rievoca un pò la sua teoria del fanciullino. Scopriamo il suo nome nel prossimo paragrafo.

Ecco dove si trova la patria dei poeti

Si trova nel cuore della Garfagnana, in provincia di Lucca, la piccola Barga. Si tratta di una cittadina di poco meno di 10 mila abitanti, tutta da scoprire. Rientra nel circuito Cittaslow, che tra l’altro ha come impegno quello di migliorare la qualità della vita di abitanti e visitatori.

Ma i riconoscimenti di Barga non finiscono qui: è anche parte del club dei borghi più belli d’Italia, e allo stesso tempo è bandiera arancione del Touring Club Italiano. Ecco quindi perchè, durante un viaggio in Toscana, non dovete assolutamente perdervi la visita di Barga. Indubbiamente la sua posizione all’estremità nord della regione, quasi al confine con l’Emilia Romagna, forse non l’ha aiutata a ricevere il successo turistico che si merita, ma concedetele una possibilità e non vorrete più tornare indietro.