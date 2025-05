Arroccata su un colle meraviglioso ecco venir fuori un angolo di SICILIA in Toscana | Anche i muri profumano di gelso

Se hai voglia di vivere un’esperienza unica, lasciati affascinare dalla bellezza di questo straordinario borgo In Toscana

La Toscana con oltre 500 km di costa tra terraferma e isole, è probabilmente la regione del Centro Italia con maggiore varietà di spiagge.

Inoltre, è anche l’unica regione del Centro Italia ad essere bagnata da due mari. Infatti, il Mar Ligure bagna l’estremità settentrionale della regione, mentre scendendo il Tirreno diventa protagonista della scena.

Generalmente quando si pensa a vacanze di mare in Toscana vengono subito in mente le spiagge vip della Versilia famose per le spiagge rocciose delle isole.

In realtà questa meravigliosa terra, è ricca di borghi bellissimi, alcuni pochi conosciuti, ma che nascondono delle bellezze tutte da scoprire. Uno in particolare, può essere paragonato ad un piccolo angolo della Sicilia.

Il Borgo da non perdersi in Toscana

Il Borgo di cui parleremo oggi, è una cittadina ricca di storia chiamata anche la piccola Atene della Toscana. E’ perfetta sia per indimenticabili vacanze di mare sia per romantici weekend in Toscana. Il centro cittadino è un tipico borgo antico arroccato in cima a un colle alto quasi 300 metri, circondato da mura ben conservate e dominato da una fortezza medievale da cui si possono ammirare viste mozzafiato sul mare, sulle vicine isole dell’Arcipelago Toscano e sulle colline della Maremma.

Si accede al borgo storico soltanto a piedi, dove si può andare a caccia di angoli caratteristici e scorci romantici. La zona costiera è stata per anni, e in gran parte lo è ancora, il salotto estivo dei romani chic: intellettuali e divi hanno scelto gli esclusivi stabilimenti balneari del litorale di questo luogo per trascorrere le loro vacanze estive e incontrarsi. Scopriamo il suo nome nel prossimo paragrafo.

Ecco dove trovare questo bellissimo borgo

Nell’estremo lembo meridionale della Toscana, tra il Mar Tirreno e l’entroterra collinare, come riporta Italia.it, sorge Capalbio. Il borgo è dominato dal suo omonimo castello, che nell’805 Carlo Magno regalò all’Abbazia dei Santi Anastasio e Vincenzo alle Tre Fontane. Questa località turistica nella parte meridionale della Maremma è protetta da due cinte murarie costruite tra l’XI e il XV secolo. Svetta la torre della rocca Aldobrandesca, adiacente a Palazzo Collacchioni, un edificio signorile di epoca rinascimentale, riccamente affrescato.

Capalbio è anche una meta ideale per esplorare la Toscana meridionale: da qui è possibile fare emozionanti gite in giornata a Porto Santo Stefano sul Monte Argentario, alle Terme di Saturnia o verso altri borghi storici come ad esempio Pitigliano. Ma se non si ha voglia di spostarsi a Capalbio c’è tutto: il fascino del borgo, la spensieratezza del mare, la pace della campagna e naturalmente la buona cucina.