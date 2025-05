Vai in Toscana e rischi che il tuo partner ti metta le CORNA | È la città dei TRADIMENTI: il falò di confronto non è ammesso

Cosa vuol dire che se vai in Toscana rischi che il partner ti possa tradire? Ecco perché l’hanno chiamata la città dei tradimenti, facciamo chiarezza.

Non è facile restare in coppia, per quanto i film ci mostrano quanto il romanticismo dovrebbe sempre regnare sovrano, la realtà ci dimostra che purtroppo non sempre si vive questo genere di sentimento.

Per svariati motivi, come riportava un articolo del 2024 pubblicato da 105.net, pare che i single nel nostro Paese erano in aumento del 50%. Mentre come riportano da affaritaliani.it, in un articolo pubblicato qualche giorno fa, pare che i millennial rappresentino circa il 70% degli sposi italiani.

Vedendo però che secondo il Rapporto sul Settore Nuziale 2025, la spesa media per un matrimonio oggi, supera i 20.000 euro, non è difficile capire come mai, molte coppie decidono di convivere, a prescindere che poi questi decidano o meno di avere figli.

Tra questi vari gruppi: single, sposi o conviventi, ci sono anche loro, i traditori, quella categoria che ha sempre fatto discutere per le azioni commesse ai danni dei propri partner. Resterete stupiti del fatto che anche in Toscana si parla di città dei tradimenti. Cosa vorrà dire? Facciamo chiarezza.

Le città dei tradimenti in Italia

Prima di riportarvi il motivo per cui la Toscana è stata inserita in questa lista, vogliamo parlarvi della classifica che è stata stilata nel 2022 da Ashley Madison. La piattaforma leader internazionale per chi è alla ricerca proprio di incontri extraconiugali.

La classifica è composta dalle 20 città in cui pare esserci il numero più alto di tradimenti e sono le regioni del Nord a detenere il record. Sul podio troviamo: al terzo posto Roma, al secondo posto, Vicenza e al primo posto, Trieste. Mentre agli ultimi tre posti si classificano al 18esimo posto Bergamo, al 19esimo posto Monza e al 20esimo posto Napoli, l’unica regione del sud presente in questa lista. E la Toscana in che posizione sarà?

La Toscana e la città dei tradimenti

In un articolo pubblicato nel 2023 sul Pisa Today, era stata resa nota la classifica delle città italiane più infedeli di tutte e in questa c’era anche la Toscana. Ecco quale città dei tradimenti è stata riscontrata in questa regione.

Secondo la classifica stilata da Ashley Madison nel 2022, al quinto posto sarebbe stata inserita Prato. Una tra le città più infedeli e ricca di tradimenti extraconiugali d’Italia. Come aveva dichiarato Christoph Kraemer, Managing Director di Ashley Madison per l’Europa: “La Top 20 delle città più infedeli sembra rispecchiare la teoria del Winter Blues, che vede le destinazioni settentrionali più attive ad un love affaire extraconiugale a discapito di quelle meridionali…”. Cosa ne pensate di questa classifica? Ovviamente ci teniamo a precisare che c’è sempre il buono e il cattivo. Motivo per cui, non tutte le coppie in Italia sono traditrici è bene precisarlo, a prescindere dalla propria residenza.