Non lontano da Siena si erge il BORGO DEI FILM | Lo attraversi senza sapere che i grandi del cinema son passati di qua

Se sei un vero appassionato di cinema, allora non puoi non vedere, almeno una volta nella vita, con i tuoi occhi il borgo dei film.

Forse starai immaginando a una lontana città dall’altra parte del mondo, magari vicina ai famosi Studios di Los Angeles o alla walk of fame di Hollywood. Invece è più vicino di quanto pensi.

Lascia perdere le blasonate località californiane: l’autentico borgo dei film non si trova negli Stati uniti d’America.

Ecco dove sorge il paradiso dei cinefili e come fare per raggiungerlo. Se fai visita a questa cittadina italiana ti ritroverai sul set di opere cinematografiche famosissime.

Preparati alla grande emozione di passeggiare lungo le strade che hai visto sul grande schermo.

Borgo dei Film, la walk of fame italiana è più suggestiva di Hollywood

Il nostro Paese ha dato i natali a tanti registi acclamati e a generi cinematografici che sono stati di ispirazione per le pellicole del resto del mondo. Basti pensare al neorealismo o alla commedia all’italiana. La settima arte quindi trova lungo lo stivale diversi luoghi culto, che potrebbero diventare una vera e propria Mecca per i cinefili.

Dunque non sono solo i luoghi degli Usa a rappresentare la patria del cinema. Nel cuore dello stivale c’è un vero Borgo dei film, dove si può ammirare un paesaggio da cartolina. Il borgo di cui parliamo è considerata la città ideale del Rinascimento ed è nato per volere di un pontefice di origine senese, Papa Pio II. La sua unicità e la sua bellezza sono valse a questa piccola città italiana il riconoscimento di sito Unesco 1996. Scopri di quale cittadina si tratta e, soprattutto, perché è considerato il Borgo dei film.

Il paradiso dei cinefili nel cuore del Bel Paese

Il borgo dei Film sorge nel cuore del Bel Paese e più precisamente nella splendida Toscana. Qui, nella ridente area della Val d’Orcia, nel sud della regione, a pochi chilometri dalla nota Montalcino e della patria del vino toscano, Montepulciano c’è un paesino che ogni cinefilo dovrebbe vedere almeno una volta nella vita. Tutti hanno visto o conoscono il film “Il Paziente inglese” ma non tutti sanno dove è stato girato questo capolavoro della cinematografia, che è valso al suo regista, Anthony Minghella, numerosi riconoscimenti ufficiali. “Il paziente inglese” infatti, è una delle pellicole che ha ricevuto più premi in tutta la storia del cinema. La maggior parte delle scene sono state girate in Toscana e più precisamente a Pienza. Il monastero che compare nel film oggi è un meraviglioso un agriturismo.

Inoltre, questo Comune ha ispirato Franco Zeffirelli per il film Romeo e Giulietta. Pienza però non merita solo l’attenzione di chi è affascinato dalla settima arte, perché è un luogo ricco di edifici antichi, come il Palazzo Comunale, di Rossellino, risalente alla metà del 1400. Palazzo Piccolomini, con il suo meraviglioso giardino pensile e il monumento esoterico che sorge sulla Via Francigena. A completare un’esperienza contraddistinta dalla bellezza, c’è lo sfondo verdeggiante della Val d’Orcia e un centro storico di straordinario splendore.