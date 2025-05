Il vero CASTELLO DELLE FIABE è in Toscana | Non serve volare a Disneyland, questo è l’indirizzo preciso

Lo sapevi che il vero castello delle fiabe si trova in Toscana? Ecco dove puoi trovarlo e non ti serve prendere l’aereo come a Disneyland.

Chi l’ha detto che soltanto i bambini possono ancora emozionarsi e sognare, guardando cartoni animati, volando a Disneyland o ammirando un imponente castello fiabesco? Sicuramente avremo una visione differente perché i più piccoli possiedono una fantasia meravigliosa che gli adulti perdono con l’avanzare degli anni.

Però è anche vero che il famoso “fanciullino” di Pascoli è sempre dentro di noi, ed è per questo che se lo lasciamo affiorare, riusciremo ancora a vedere le cose con i suoi occhi. Per questo motivo, se quest’anno non sapete dove andare in vacanza, c’è un luogo che aspetta soltanto di essere osservato.

E questo bellissimo castello delle fiabe non si trova all’estero, bensì in Toscana. Se non volete volare fino a Disneyland, la magia la troverete anche qui in Italia quest’anno.

La storia di questo castello delle fiabe

Questo imponente e maestoso castello toscano affonda le sue origini fin dal 1031, quando passò da una famiglia nobile all’altra, arrivando a essere considerato fonte di ispirazione per pittori, artisti e scrittori che nell’epoca romana si recavano spesso ad ammirarlo.

Il restauro vero e proprio iniziò nel 1850, quando John Temple Leader si innamorò di quelle rovine e dopo dieci anni di lavori, creò un castello dallo stile gothic revival. Nella seconda metà dell’800 Temple Leader, acquistò l’antica cava delle Colonne, ricreando il fascino dello stile medievale, motivo per cui nel corso degli anni, il castello fu oggetto di molteplici pubblicazioni che ne enfatizzavano minuziosamente ogni sua parte, passando dagli arredi, alla struttura, fino alla storia che caratterizzò questo castello delle fiabe.

Dove si trova il castello toscano

Eravate a conoscenza dell’esistenza di un castello delle fiabe presente in Toscana, il quale potrà essere ammirato prima di volare a Disneyland? Ebbene, precisiamo che questo imponente struttura si trova poco distante da Fiesole, parliamo del Castello di Vincigliata ubicato in via di Vincigliata 13, come riportano da Wikipedia, ed è il miglior esempio di come il sogno romantico medievale del pensiero inglese dell’Ottocento, animava a Firenze, la vita culturale dell’epoca.

Questo complesso si estende su di un perimetro di quasi 400 metri, ed è circondato da muraglia di recinzione, che comprende un mastio, una torre di guardia, una loggia, una torre di guardina e da un parco romantico attraversato dal bacino naturale della Cava delle Colonne. Il Castello di Vincigliata è una delle strutture più scenografiche e romantiche del luogo, utilizzata come location per molti matrimoni. Naturalmente capirete bene come questa meta turistica sia interessante dal punto di vista storico, scoprendo quindi un’altra meraviglia tutta Made in Italy che non ha niente a che vedere con il parco dei divertimenti parigino e i suoi divertimenti “disneyani”.