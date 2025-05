Lo mangiano anche i bambini | Pasta con tracce TOSSICHE nei supermercati italiani: ecco i marchi sotto accusa

Ecco quali sono i marchi sotto accusa che presentano tracce tossiche in quelle confezioni presenti nei vari scaffali dei supermercati.

Il discorso in merito al consumo di prodotti industriali ha da sempre diviso l’opinione pubblica, in quanto c’è chi si trova bene con un marchio ben preciso e acquista sempre e solo quello, e poi ci sono coloro che cercano di acquistare cibo salutare e biologico.

Un’arma molto potente grazie alla quale i cittadini possono “difendersi” dall’acquistare o meno prodotti contenenti ingredienti non salutari, restano le etichette, le quali dovrebbero essere sempre aggiornate. L’abbiamo visto per esempio al Carrefour, con quel richiamo dai suoi scaffali perché in etichetta pare non fosse presente la voce “può contenere tracce di senape” e come riportano da inran.it, questa mancanza è molto importante, visto che parliamo di un possibile allergene per qualcuno.

In merito a questo scenario, sono molteplici i marchi di pasta sotto accusa, in quanto la pasta presenta tracce tossiche vendute nei supermercati. Ecco che cos’è successo.

Il caos con i marchi della pasta

A prescindere dai richiami di determinati lotti che spesso vengono ritirati dai vari supermercati, per evitare problemi alla popolazione, il caso delicato della pasta e di quei marchi prestigiosi ha fatto rivalutare tutto quello che riguardava questo argomento.

Come rivelano gli esperti, secondo quanto letto su inran.it, sarebbe sempre meglio preferire i prodotti provenienti dall’agricoltura biologica, anche se dovremmo essere consapevoli del fatto che oggi giorno non è facile trovare cibi privi al 100% di sostanze chimiche. È qui che entra in gioco l’etichetta, la quale dovrebbe essere sempre più trasparente possibile, in modo da poter far decidere ai cittadini, da quale marchio rifornirsi.

I marchi di pasta sotto i riflettori

Voi lo sapete quali sono i marchi sotto accusa che presentano sostanze tossiche all’interno della pasta, che potete comprare in tutti i supermercati? Evitate quindi di fare mangiare ai vostri bambini, la pasta nella cui etichetta manca la provenienza del grano. Per questo motivo, come riportano da inran.it, alcuni ricercatori pare abbiano svolto alcuni test su diversi marchi per trovare la presenza di pesticidi vari e dai loro test pare abbiano potuto dimostrare come sarebbero molti i marchi famosi di pasta, che contengono ancora il glifosato, oli minerali e altre sostanze chimiche.

Come si legge, se già nel 2022 i test mostravano un elenco importante di marchi coinvolti, negli studi successivi avvenuti tra il 2023 e il 2025: “mostrano che solo una marca di pasta industriale, Barilla, è risultata completamente priva di residui di pesticidi, incluso il glifosato…”. Secondo quanto emerso dai test quindi, come possiamo leggere nell’articolo, dovremmo fare attenzione ad altri molti marchi. Cosa ne pensate in merito?