Sembra la Torre di Pisa e invece è stata rinvenuta nel cuore di Lucca | È davvero spettacolare, i turisti sono pronti all’assalto

Questa torre è talmente possente che potrebbe sembrare quella di Pisa. In realtà si trova da tutt’altra parte. Sta a Lucca.

Non è la torre di Pisa, ma è così alta che potrebbe essere scambiata per lei.

È alta ben 44,25 metri, poco meno dell’iconica torre, che misura un’altezza di 57 metri. È però lontana dalla torre storta di Pisa. Si trova infatti nella città di Lucca.

Come la torre di Pisa, anche questa si può percorrere all’interno. Salendo oltre 200 gradini si può infatti arrivare alla sua cima e osservare il panorama che regala, che è talmente affascinante da lasciare chiunque a bocca aperta.

Non solo regala una vista sulla città, ma permette anche di vedere oltre, per esempio le colline lucchesi. Nonostante non sia celebre quanto la torre di Pisa vale quindi la pena salirci e godere del panorama.

La torre simbolo della città di Lucca

A Lucca è insieme alle mura il simbolo della città, ma altrove non è così conosciuta. Chi non conosce né Pisa né Lucca potrebbe infatti scambiarla per la torre di Pisa, ma in realtà ha delle caratteristiche che la distinguono completamente dalla torre storta.

Una di queste è il giardino pensile che si trova sulla cima. Salendo le scale non si arriva alla semplice sommità della torre, ma a un giardino nei quali sono stati impiantati degli alberi, come indica il sito del comune di Lucca. Per questo è così affascinante.

Meno conosciuta rispetto alla torre di Pisa ma molto visitata

Sono tante le persone che visitano quotidianamente, tanto che il suo accesso è regolato da dei turni d’ingresso scaglionati. Lo stesso vale per la torre delle ore oltre che la torre Guinici. Capita infatti che nei periodi d’alta stagione e nelle ore di punta, la permanenza nelle torri sia limitata.

La gente resta affascinata dalla vista che regala, che permette di vedere la bellezza del centro storico della città e delle colline. è qualcosa d’incredibile, di magico.