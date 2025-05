Boom di multe in Toscana, questa città è un incubo per gli automobilisti | Qui si rischia anche solo uscendo di casa

Ecco qual è la città toscana dove è stato registrato un boom di multe, diventando l’incubo per gli automobilisti.

Il Codice della Strada è molto chiaro per quanto riguarda il comportamento che un cittadino deve tenere quando è in strada, che sia esso a piedi, in bicicletta, in automobile e così via. Le regole sono ben definite, in modo che tutti possano visionare limiti di velocità, segnaletica, comportamenti vari e così via.

Proprio per cercare di contenere il più possibili quegli episodi che generano scompiglio in strada, il governo ha deciso di inasprire le sanzioni per chi commette infrazioni di ogni tipo: dalla guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di stupefacenti, alla guida con smartphone, all’eccesso di velocità e così via.

Eppure si registrano ancora boom di multe in Italia, soprattutto in alcune città, come in questa della Toscana che si è registrata un’altra percentuale di infrazioni. Ecco dov’è l’incubo degli automobilisti.

È boom di multe in queste città

Quando il postino ci suona e ci consegna quella famosa e temuta raccomandata verde, in cuor nostro sappiamo già di che cosa si tratta, anche se spesso non rammentiamo come e dove possiamo aver preso quella multa. Molto spesso pensiamo di essere nel giusto, senza accorgerci magari che siamo passati con il rosso al semaforo, o che abbiamo spinto un po’ troppo sull’acceleratore o ancora che non ci siamo accorti di quel divieto e così via. Facile.it, ha condotto una recente indagine, analizzando i dati Siope+ in merito ai Comuni italiani che hanno incassato maggiormente nel 2024, in merito alle infrazioni stradali.

La città in questione che ha fatto il boom nella sua regione, a livello nazionale è al terzo posto, mentre al primo posto troviamo Milano, la cui Amministrazione ha incassato 204 milioni di euro per le sanzioni, seguita da Roma con 145,8 milioni. Al quarto posto della classifica troviamo Torino con 61,2 milioni, seguita a ruota libera da Napoli con 42,9 milioni, Genova con 36,7 milioni, Bologna con 27,7 milioni e così via. Come potete notare, il problema delle infrazioni stradali non è soltanto di una regione, bensì di “tutta l’Italia, tutta l’Italia, tutta l’Italia”, come canterebbe Gabry Ponte.

La città toscana che ha registrato più multe

È boom di multe in questa città toscana che ha raggiunto il primo posto nella sua regione e il terso posto a livello nazionale, come ha riportato la classifica stilata da Facile.it, dopo aver analizzato i dati Siope+. Come possiamo leggere dal quotidiano, La Nazione, la città più temuta dagli automobilisti toscani è Firenze, la cui Amministrazione ha incassato soltanto nel 2024, 61,6 milioni di euro. È stato analizzato come, soltanto per i comuni capoluogo delle province toscane, gli incassi complessivi avrebbero superato i 112 milioni di euro, come si legge sul quotidiano.

Firenze però non è il solo comune ad aver dichiarato maggiori proventi per le multe stradali, in quanto subito dopo troviamo Livorno con 9,3 milioni di euro, seguito da Siena con quasi 9,1 milioni di euro, Prato con 7,1 milioni di euro e così via. Questi dati dovrebbero mettere in guardia l’automobilista, in quanto se non vuole più intaccare i propri risparmi, farebbe meglio a mettere “la testa apposto”.