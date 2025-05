Addio insonnia, questo è il rimedio più naturale di tutti | Dici basta al sonnifero, solo così conti fino alla quarta pecora e crolli

Se hai problemi a dormire questo rimedio è ciò che fa per te. Ti fa rinunciare ai sonniferi e dormire sonni tranquilli in modo naturale.

L’insonnia non è solamente il non riuscire a dormire, ma una condizione che impedisce di riposare.

Un problema snervante, che non permette di passare delle notti tranquille, ma che può essere risolto in un modo del tutto naturale.

Nel mondo sta spopolando, perchè si presenta come un soluzione efficace, ma che soprattutto non prevede l’utilizzo di sonniferi, come la melatonina.

Consiste infatti nell’utilizzare quella che si potrebbe definire una coperta intelligente, che favorisce il sonno attraverso un particolare meccanismo. È davvero geniale.

L’invenzione del momento

La pagina Instagram “Techy_Ita” ha raccontato della nascita di una coperta intelligente che pare concili il sonno. Sui social tutti ne stanno parlando e la stanno apprezzando, perfino Elon Musk, che ne è rimasto affascinato.

È stato un italiano a idearla, Filippo Lusini, che ha pensato a una coperta che concilia il sonno. È l’invenzione del momento! Ma ecco come funziona.

Un rimedio naturale ai problemi con il sonno

La coperta in questione non è una semplice coperta, bensì una intelligente, che concilia il sonno garantendo delle temperature alte o basse durante il sonno. Questo attraverso una rete che si trova nel tessuto e che fa circolare l’acqua.

Come indica “lagazzettadiviareggio.it”, ha perfino una sveglia integrata, che consiste in una vibrazione e che permette di svegliarsi bene, senza sobbalzi a causa della sveglia. Impedisce perfino di russare, poichè regola automaticamente la posizione del letto, sollevandolo appena e facendo così smettere di russare. È davvero la coperta del futuro. Altro quindi che la melatonina e i sonniferi vari. Il rimedio all’insonnia sta nell’Eight Sleep.