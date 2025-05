Il 98% delle persone sbaglia: se vedi il riccio in 11 secondi hai un super cervello | Su TikTok stanno impazzendo tutti

Ecco un test visivo che sta facendo spremere le meningi agli utenti di TikTok, in quanto il 98% delle persone che ci prova sbaglia. Hai 11 secondi per vedere il riccio.

Lo stress è una situazione da non sottovalutare, in quanto scatena molti effetti negativi sul vostro organismo e sul vostro umore, per questo motivo bisognerebbe sempre ritagliarsi dei momenti fatti di svago, riposo e divertimento.

Spezzare tra un’attività frenetica e l’altra con un test visivo per esempio, è un buon modo per permettere alla mente di rifocillarsi dopo una giornata “no”, che sia a casa o al lavoro, poco importa. Inoltre, quando svolgete dei quiz, non solo terrete allenata la vostra mente, ma non penserete più ai vostri problemi per qualche minuto, facendovi staccare completamente dalla fonte di stress che vi attanaglia.

Molte volte questa tecnica si rivela efficace, per trovare la soluzione al problema. Per questo motivo, ecco un test visivo per voi, abbastanza impegnativo, in modo da tenervi impegnati maggiormente. Avete 11 secondi per cercare di vedere il riccio e badate bene che il 98% degli utenti ha sbagliato.

Le regole per svolgere il test visivo

Le regole sono abbastanza semplici come avrete potuto intuire, avete esattamente 11 secondi per osservare questo paesaggio pieno di alberi e trovare il riccio “dispettoso” che si è nascosto perfettamente, grazie alle sue enormi doti di mimetizzazione. Su TikTok molti ne parlano, anche perché il 98% dei partecipanti non è riuscito a risolverlo al primo tentativo.

Ovviamente sta a voi decidere come procedere da adesso in poi, in quanto ci sono essenzialmente tre gruppi di persone: i primi, coloro che riescono a trovare il riccio e vanno a vedere la soluzione per avere conferma di quanto detto; i secondi, tentano il test nel tempo previsto e se non ce l’hanno fatta, vanno anche loro a vedere subito la soluzione, per capire dove possa essere finito il riccio; i terzi, coloro che nonostante gli 11 secondi siano passati da tempo, continuano imperterriti a cercare da soli la soluzione e non si arrendono finché non trovano l’animaletto pungente.

La soluzione del test visivo

Siamo curiosi, in quanti di voi sono riusciti a trovare il riccio in questa figura piena di alberi? Il 98% delle persone non ci riescono al primo tentativo e voi ce l’avete fatta? Ebbene, a prescindere dal gruppo di appartenenza, descritto nel paragrafo precedente, tutti quanti prima o dopo, arriverete a leggere questo paragrafo, capendo così che il piccolo riccio era nascosto più o meno nella fila centrale sulla destra.

Se l’avete visto, meritate un applauso in quanto vi siete appena differenziati dal resto dei vostri rivali, se non ce l’avete fatta, vi basterà continuare ad allenarvi e vedrete che la prossima volta anche voi sarete l’eccezione alla regola.