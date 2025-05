FOLLIA PURA: paga più di 300€ per un caffè e quello che si ritrova nel bicchiere è assurdo | Il video è ormai virale

Ciò che è successo è folle. Ha pagato 300 euro per un caffè, ma si è poi ritrovato a bere qualcosa di completamente assurdo. Altro che caffè.

Il caffè non è una semplice bevanda, ma qualcosa che nei secoli ha plasmato la cultura italiana, fino a diventarne un emblema.

Berlo è infatti una sorta di rituale, oltre che un momento per rilassarsi e socializzare. Del resto, non c’è niente di meglio di un buon caffè e due chiacchiere con qualcuno.

Tuttavia c’è chi ha trovato questa coccola un incubo, considerando che per gustare una tazza di caffè ha dovuto spendere una fortuna.

Quella nel bar è stata infatti un’esperienza surreale. Altro che momento piacevole. Ha buttato 300 euro per nulla. Tutto per provare il miglior caffè della zona.

300 euro per una tazza di caffè

Poiché solitamente il prezzo del caffè si aggira tra 1 e 2 euro, è assurdo pensare che da qualche parte c’è chi addirittura paga 300 euro per berlo.

Tuttavia, quella che ha raccontato “105.net”, è un’esperienza gourmet. Chi ha pagato 300 euro lo ha fatto per assaggiare il miglior caffè della zona, ma le sue aspettative sono rimaste deluse, considerando che ciò che ha bevuto non è caffè, ma qualcos’altro. Ha infatti buttato i soldi per nulla, nonostante sembrava che stesse per vivere un’esperienza di lusso. Gli era stata perfino data una cannuccia d’oro per bere il caffè. Tuttavia il resto dell’esperienza si è rivelata deludente.

Un’esperienza deludente nonostante il prezzo

“105.net” ha raccontato l’esperienza della star social Carmie Selitto, che per provare il caffè più costoso ha speso ben 315 euro, ovvero 260 sterline. Tutto questo con l’obiettivo di capire se il prezzo del caffè era giustificato. La sua esperienza si è però rivelata una completa delusione.

Nonostante l’esperienza fosse stata sfarzosa, considerando che era stato servito con guanti bianchi e gli era stata data una cannuccia d’oro per sorseggiare il caffè, si è trovato a bere una bevanda dal sapore insolito, piuttosto che l’iced latte che aveva ordinato. “Il gusto è folle, non sa di caffè, sembra un frutto di qualche tipo” ha raccontato sui social, esprimendo tutta la sua delusione per la bevanda, che ha dovuto anche bere in fretta, considerando che il ghiaccio l’aveva diluita con rapidità. Ha speso una fortuna per il caffè, ma quello che ha preso era tutt’altro che buono.