Nessuno sapeva che nel cuore di Prato vi è una NUOVA ISOLA Toscana | Il mare non lo trovi ma il divertimento sì

Ecco dove andare per trovare divertimento e bellezza senza arrivare dall’altra parte del mondo: è la nuova isola toscana.

L’estate è alle porte e la gran parte di coloro che lavorano tutto l’anno stanno aspettando le tanto agognate e meritate ferie estive. In genere nei mesi di luglio e di agosto tanti italiani si concedono almeno una settimana di break per interrompere le attività lavorative e il tram tram quotidiano, magari in riva la mare. I più fortunati infatti, riescono ad avere diversi giorni liberi e ad andare in vacanza. Chi può preparare le valigie ora è alla ricerca di mete nuove e di posti da esplorare.

In Italia esistono tante località di mare molto note, da vedere almeno una volta nella vita ma c’è anche un’isola che nessuno conosce. Non è esattamente come le altre destinazioni estive. Scopri dove si trova, come si chiama e come fare a raggiungere questo Comune nostrano.

Il piccolo Comune nel cuore del Bel Paese

L’isola di cui parliamo non ha nulla a che fare con la bellissima Sicilia, né con la splendida Sardegna e neppure con Ischia, Procida e Capri. Non somiglia all’Isola del Giglio e non dispone di lidi. In provincia di Prato infatti, c’è una frazione chiamata L’isola che fa parte del Comune di Vaiano. Non è una località di mare ma un piccolo Comune che conta circa 10.000 abitanti e che si trova nella regione Toscana.

Non possiamo dire che sia un posto capace di accontentare chi ha voglia di un tuffo dove l’acqua è più blu ma senza dubbio Prato è una cittadina che può rappresentare una meta per chi è alla ricerca di di un posto tranquillo, lontano dalle caotiche affollate destinazioni balneari. Inoltre, la regione Toscana è ricca di borghi che affacciano sul mare e di cittadina di grande di grande bellezza. Particolarmente gettonate sono le località che sorgono sulle sponde del mar Tirreno, del Golfo di Baratti e sul mar Ligure.