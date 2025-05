In Toscana ASSUMONO con la terza media | Basta candidarsi qui e mezzo contratto è già in tasca, occasione unica

Sono attive nuove assunzioni in Toscana solo con la terza media, vi basterà candidarvi qui per iniziare a lavorare se selezionati.

Sono molteplici i motivi per cui un cittadino cerca lavoro, in quanto c’è chi non si trova più bene nel contesto lavorativo attuale, chi ha voglia di cambiare, chi cerca delle condizioni migliori, arrivando poi a chi purtroppo il lavoro non ce l’ha proprio e quindi prova a candidarsi un po’ ovunque.

Oggi giorno sta diventando difficile trovare un nuovo impiego un po’ per tutti, in quanto sono molteplici i fattori che potrebbero portare all’esclusione di un’offerta lavorativa, come per esempio l’età, il titolo di studio e l’esperienza, tra i vari requisiti.

Per questo motivo sarete felici di sapere che in Toscana vi assumono solo con la terza media in questa mansione, vi basterà candidarvi per sperare di ottenere il tanto sospirato posto fisso. Ecco di cosa stiamo parlando.

Come inoltrare la domanda

Iniziamo accennandovi che questa offerta di lavoro è indetta dal Consiglio nazionale delle ricerche, ma come hanno specificato sul bando, la domanda non dovrà essere inoltrata direttamente a loro, visto che i cittadini idonei dovranno candidarsi presso il centro per l’Impiego del territorio.

I candidati selezionati, saranno sottoposti in seguito a una prova di idoneità presso le strutture dirette del CNR, in modo da accertare la capacità per svolgere le mansioni del profilo cercato. Avrete tempo fino al 3 giugno 2025 per candidarvi a questa offerta lavorativa.

I requisiti richiesti

Aperte le selezioni per quell’offerta lavorativa in Toscana che sta attirando l’attenzione di molti cittadini, visto che come titolo di studio viene richiesta la terza media, dando quindi possibilità a più cittadini di potersi candidare. Come riportano da concorsipubblici.com, l’offerta di lavoro è riservata ai soggetti che appartengono alle categorie protette per la copertura di due posti come operatore di amministrazione di VIII livello a tempo indeterminato, inerenti all’Area della Ricerca di Firenze.

Precisamente i posti assegnati al CNR di Firenze riguardano: un posto per l’Istituto di scienze del patrimonio culturale e l’altro per l’Istituto dei sistemi complessi. Quindi, ricapitolando i requisiti sono: il possesso di attestato di scuola media inferiore e l’iscrizione al collocamento mirato, inoltre, contattando direttamente l’ente potrete avere maggiori informazioni in merito, incluso il link al sito da visionare per reperire anche le materie per cui prepararsi, per svolgere le prove di idoneità.