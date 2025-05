ULTIM’ORA: 600€ a figlio per mangiare a scuola | In queste città ormai è realtà: genitori sul piede di guerra

In queste città la mensa scolastica è talmente cara che costa 600 euro a figlio. Mangiare a scuola è diventato qualcosa per ricchi.

La mensa scolastica non è un semplice spazio in cui gli alunni possono mangiare insieme ai loro docenti e compagni. Per molte famiglie rappresenta un vantaggio, considerando che tanti genitori, a causa del loro lavoro, non riescono a pranzare con i loro figli.

Vantaggio che però in alcune regioni d’Italia sta diventando sempre più un lusso, visti i loro alti costi. Diverse sono infatti le famiglie che stanno pensando di rinunciare alla mensa scolastica e far mangiare i loro figli a casa.

Tenendo conto di quanto arrivano a spendere per figlio, è più convenevole, soprattutto se hanno più figli, rinunciare alla mensa ma evitare comunque una spesa in più.

In queste città costa addirittura 600 euro per figlio. Una cifra davvero enorme e un costo che per chi ha più figli rischia di essere insostenibile.

600 euro per figlio per mangiare a mensa

Il sito “Roma.it” ha indicato quali sono le città italiane in cui il costo della mensa è alto. Al momento sono due, ma diversamente da ciò che una persona si aspetterebbe, non sono del nord Italia.

Solitamente è nelle regioni del nord che i prezzi sono più alti, rispetto al sud che sono più bassi, ma in questo caso è in due città del sud e centro Italia che i prezzi della mensa scolastica sono così alti, da far pensare che il servizio mensa sia un lusso. Arrivano a 600 euro per figlio.

Una cifra spropositata

“Roma.it” ha indicato che in due città italiane, un pasto in una mensa scolastica costa ben 6,40 euro, una cifra che va oltre i 600 euro se si considerano i tanti pasti che si consumano a mensa nel giro di un anno.

Ma ecco quali sono queste città. Sono Trapani e Livorno, città della Sicilia e della Toscana, dove però i prezzi delle mense scolastiche raggiungono delle cifre così alte che permettersi di mangiare in mensa diventa un lusso.