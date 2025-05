Allarme Bollette, scoperto l’elettrodomestico che ti SUCCHIA ENERGIA anche da spento | Buttalo subito, non serve più

Attenzione a questo elettrodomestico, potrebbe costarti davvero caro. Ecco qual è il peggiore

I recenti rincari soprattutto quelli in bolletta, continuano a rappresentare un vero problema per moltissime famiglie italiane.

Per questo motivo, conoscere tutte le possibili fonti di dispendio energetico è fondamentale per cercare di limitare le spese e risparmiare.

Molto spesso, alcuni ritengono che la soluzione principale sia quella di fare a meno degli elettrodomestici, considerati tra i principali responsabili di un eccessivo consumo di energia.

In realtà sarebbe più opportuno individuare quali siano i consumi nascosti che molto spesso oltre ad essere ignorati o sottovalutati, incidono notevolmente sulle bollette.

Attenzione a questo dispositivo, incide sulla bolletta

Dover rinunciare agli elettrodomestici oggi sembra davvero impossibile e tra l’altro non sarebbe nemmeno il rimedio giusto per diminuire i costi in bolletta. Un primo passo, invece, è quello di scoprire il “lato oscuro” di questa comodità. Infatti, in pochi sanno che anche quando sembrano inattivi, alcuni apparecchi continuano a incidere sui nostri consumi, senza darci alcun segnale visibile. Molti dei nostri gesti, sono automatici come ad esempio accendere una luce o caricare un telefono, ma è bene sapere che la spina lasciata nella presa, anche senza l’apparecchio collegato, continua a consumare energia. Questi piccoli prelievi costanti diventano un peso invisibile che si traduce in bollette più salate e un inutile spreco di risorse.

Il fenomeno dei consumi fantasma è più diffuso di quanto si creda. Ogni apparecchio in standby o apparentemente spento influisce negativamente sul nostro budget energetico. Questo comportamento non solo pesa sul portafoglio, ma aggrava anche il nostro impatto ambientale, peggiorando le condizioni del pianeta. In questo contesto si nasconde un vero e proprio “killer” della bolletta, capace di assorbire energia in modo sproporzionato rispetto alla sua utilità percepita. Scopriamo qual è nel prossimo paragrafo.

Ecco il dispositivo che consuma di più

Secondo quanto riportato da Tutto Notizie, ad essere l’elettrodomestico “colpevole” sarebbe proprio il decoder digitale. Questo apparecchio, è diventato fondamentale nelle nostre case per garantire l’accesso ai canali televisivi e non smette di lavorare neanche quando pensiamo di averlo spento. Rimane in attività per ricevere aggiornamenti, sincronizzarsi con i server e mantenere il segnale stabile.

Anche in modalità standby, il decoder consuma energia in maniera sorprendente, arrivando a impiegare tra i 10 e i 25 watt costanti. A fine anno, questo si traduce in oltre 100 kWh aggiuntivi sulla bolletta, una quantità che, per dare un’idea concreta, potrebbe far funzionare una lavastoviglie per diversi mesi. Un vero e proprio spreco nascosto sotto il nostro stesso tetto. A differenza di altri dispositivi, infatti, il suo fabbisogno non si interrompe mai davvero, se non scollegandolo completamente dalla rete elettrica. Spegnere non basta: è necessario rimuovere fisicamente la spina per bloccare del tutto il prelievo di energia