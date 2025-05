ULTIM’ORA: Il tuo smartphone sta per MORIRE il 1° LUGLIO | Questi i modelli da buttare via, preparati a sborsare i quattrini

Come mai dal 1° luglio dovete dire addio a questi modelli di smartphone, dovendo così mettere mano al portafoglio?

A molti piacerebbe poter stringere tra le mani ogni nuovo uscito in merito a smartphone e altri prodotti tecnologici, optando sempre per quei top di gamma che a prescindere dal prezzo, vi rilasciano dei veri e propri gioiellini da scoprire e usare.

Purtroppo però, per quanto possiamo essere appassionati, visti anche i prezzi di molti di loro, soprattutto dei telefoni, non sempre è possibile cambiarlo a ogni nuova uscita e si finisce così per fantasticare sui nuovi dispositivi esposti in bella mostra nei vari negozi di telefonia, provando quel telefono enfatizzato dalla luce bianca del faretto di dov’è esposto.

Eppure, questa abitudine comune potrebbe subire qualche modifica, visto che dal 1° luglio potreste dover dire addio al vostro smartphone e mettere mano al portafoglio per acquistarne uno nuovo.

Un addio storico dal noto marchio

Come un fulmine a ciel sereno è arrivata una notizia che ha scioccato in molti, visto che nessuno si sarebbe mai immaginato che uno storico brand, potesse realmente dire addio a questo settore, spostando la propria attenzione su altro. Sono in molti che da anni acquistavano sempre i vari smartphone del noto marchio, conoscendo a memoria ogni più piccola impostazione e funzione, utilizzandolo perfino a occhi chiusi.

Eppure la notizia è ufficiale, come leggiamo da money.it, dal 30 giugno questo noto brand smetterà di esistere nel mercato della telefonia e quindi la domanda sorge spontanea, che ne sarà di tutti i telefoni attualmente “nelle mani” degli utenti? Cesseranno di funzionare o ci sarà un’alternativa?

Dite addio a questi smartphone

Ebbene, come riportano da money.it, dal 30 giugno questo noto brand cesserà di essere presente nel mercato della telefonia, motivo per cui dovrete dire addio ai suoi smartphone. Parliamo del noto brand, LG, il quale da tale data, smetterà di inviare aggiornamenti di software e patch di sicurezza ai suoi dispositivi attualmente in commercio. Non si parla di un solo modello quindi, ma di tutti quelli prodotti da questa azienda.

Ovviamente i telefoni non smetteranno di funzionare dal 1° luglio, ma sarà il cittadino che dovrà decidere che cosa fare, in quanto avrà due possibilità: la prima, cambiare il proprio smartphone con un modello di uno dei tanti brand che continua a supportare i proprio dispositivi, secondo, continuare a usare il vecchio telefono, essendo però consapevoli di essere più vulnerabili in termini di sicurezza. Per non parlare del fatto che non essendoci più aggiornamenti, dopo pochi mesi quel telefono potrebbe diventare non solo obsoleto, ma potrebbe anche non poter più supportare determinate applicazione. La scelta è comunque la vostra.