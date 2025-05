Allarme TRUFFA in Toscana | Ti mandano questo sms e ti svuotano il conto in banca, guai a cliccare sul terzo asterisco

Allarme truffa in Toscana, se rispondete a questo sms vi svuotano il conto in banca, ecco cosa dovete fare.

Oggi giorno purtroppo non bisogna fidarsi di nessuno, in quanto sono molteplici le truffe con cui i vari delinquenti, cercano di estorcere denaro all’insaputa della povera vittima, caduta nella loro trappola.

Siamo tutti vulnerabili, non soltanto gli anziani, in quanto è stato analizzato come anche i giovani siano bersagliati da telefonate, link, sms ed email fraudolente. Il problema è sempre quello, loro ci provano e lanciano l’amo, siamo purtroppo noi con le nostre azioni a finire nella loro rete.

Per questo è stata diramata un’allerta, in merito a quella truffa che si sta diffondendo in Toscana, con quell’sms che può svuotare il conto in banca in pochi istanti. Ecco di cosa stiamo parlando.

Come difendersi dalle truffe

Come riportano i canali ufficiali delle forze dell’ordine e degli enti competenti, come banche, posta e così via, non bisogna mai abbassare la guardia e soprattutto non bisogna mai fidarsi di comunicazione che sembrano ufficiali ma che richiedono dati personali. Nessun ente chiederà mai la password o dati vari agli utenti e soprattutto nessuno chiederà mai di inviare denaro su altri conti correnti.

Per questo motivo, dato il numero di truffe sempre più crescenti e sempre più svariate, cercate di essere previdenti e prima di effettuare qualunque operazione, contattate sempre l’ente ufficiale, attraverso i numeri che trovate sui loro siti e non su quelli che vi vengono inviati per esempio tramite e-mail o sms.

Attenzione a quell’sms fraudolento

È allarme truffa in Toscana, in quanto sta circolando quell’sms che in pochi minuti potrebbe svuotarvi il conto in banca. Come riportano da corrieredisiena.it, l’Asl Toscana sud est ha segnalato che alcuni pazienti e dipendenti hanno ricevuto strani messaggi, apparentemente inoltrati dall’Ufficio Usl. In questi viene esortato l’utente, come riporta il testo del messaggio a contattare un numero specifico. Ovviamente si tratta di un tentativo di truffa. Il numero indicato non fa parte dell’azienda e molti ipotizzano che possa essere stato attivato con lo scopo di ingannare le vittime, sottraendogli del denaro. Per questo è fondamentale non contattare quel numero e non rispondere al messaggio.

In caso di dubbio, contattate sempre, come vi dicevamo, i numeri ufficiali dell’Asl in questo caso, ma anche degli altri enti e chiedete spiegazioni, ma non affidatevi ai numeri che vi vengono riportati nel messaggio. Questo pericolo non colpisce soltanto i cittadini toscani, in quanto di truffe del genere se ne sente purtroppo parlare in tutta Italia.