A questo prezzo non lo trovi neanche all’estero | LIDL strapazza la concorrenza e vende a 0,79€ il suo pezzo forte

Da Lidl un’offerta clamorosa, uno dei prodotti più acquistati dai consumatori venduto a pochi euro.

Una delle catene più amate dai consumatori, che negli ultimi anni si è guadagnata una posizione di spicco nel panorama della distribuzione organizzata è senza dubbio Lidl.

Il successo della catena si deve principalmente alla sua capacità di proporre prodotti di qualità a prezzi vantaggiosi. Decisiva è stata anche la sua politica in grado di offrire soluzioni pratiche e innovative con un occhio di riguardo alle necessità quotidiane di ogni famiglia.

Da sempre attenta alle tendenze e alle esigenze del momento, Lidl propone una vasta gamma di prodotti pensati per semplificare la vita quotidiana. Questo approccio si riflette nell’assortimento alimentare, ma anche in altri settori come quello dedicato agli accessori per la casa e agli elettrodomestici.

Ma non solo, ogni settimana, gli scaffali dei punti vendita Lidl si riempiono di prodotti esclusivi, spesso disponibili per un periodo limitato. Il marchio riesce a sorprendere i suoi clienti con proposte che uniscono qualità, design e funzionalità.

Tante incredibili offerte da Lidl, l’ultima è imperdibile

Lidl, come anticipato, ogni settimana propone una serie di offerte esclusive per i suoi clienti. In questo modo non solo fidelizza gli attuali ma ne acquisisce di nuovi anche grazie al passaparola. Basta sfogliare il volantino per rendersi conto della vasta scelta. Non mancano di certo le grandi marche, anch’esse proposte ad un prezzo molto competitivo. Ad esempio è possibile acquistare: 1,75 L di Coca Cola a soli 1,75, 4 rotoloni Regina a 3,19€, un flacone di detersivo Ace da 1900 ml a 4,89€ e molto altro. Tante super offerte anche per l’abbigliamento uomo/donna e prodotti per la casa.

Ma passiamo all’offerta di questo mese. Uno dei prodotti più apprezzati dai consumatori, è stato lanciato ad un prezzo davvero imperdibile. Nemmeno la concorrenza lo vende ad un prezzo così basso. Scopriamo di cosa si tratta nel prossimo paragrafo.

Uno dei prodotti più amati ad un prezzo stracciato, solo da Lidl

L’ultima proposta Lidl, riguarda una delle bevande più amate dagli italiani. Stiamo parlando di un prodotto che si è aggiudicato anche una buona valutazione dall’analisi di Altro Consumo. Si tratta della buonissima Birra Lager venduta a soli 0,79€. Una birra ottima visto anche le recensioni positive che si leggono sul sito. Ma non solo. Secondo Altro Consumo, Finkbau Lager è il miglior acquisto per rapporto qualità prezzo.

Ha un bel colore dorato, corposa, frizzante al punto giusto, e ha dato buoni risultati anche alla prova delle analisi di laboratorio. Quindi, se hai voglia di assaggiare una birra di ottima qualità corri subito nei punti vendita Lidl, l’offerta è valida fino al 26/05.