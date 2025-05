Tra colline e vapori geotermici nasce l’ISLANDA in Toscana | Non trovi l’Aurora Boreale ma cela un segreto unico

Anche in toscana hanno la loro Islanda, situata tra le colline e vapori geotermici. Qui non troverete l’Aurora Boreale ma un segreto vi lascerà comunque senza fiato.

Una volta nella vita, o anche di più, per chi è più fortunato, un viaggio andata e ritorno in Islanda dovrebbe farlo. In quanto sono molteplici i motivi per cui andare. In primis tra tutti sicuramente, è il poter ammirare l’Aurora Boreale, la cui scia luminosa con i suoi colori che vanno dal verde al rosso acceso, vi lasceranno senza fiato.

Il poter anche dormire all’aperto, chiusi ovviamente in mini accampamenti trasparenti è la parte migliore, in quanto potrete ammirare questo spettacolo, comodamente sdraiati al calduccio, che non è poco.

In attesa di poter fare questo viaggio, sappiate che anche in Toscana hanno la loro Islanda, tra colline e vapori geotermici. Ovviamente non vedrete l’Aurora Boreale, anche se negli ultimi mesi sono state parecchie le regioni d’Italia che ne hanno avuto un piccolo assaggio, ma comunque resterete stupefatti dal loro segreto.

Cosa vedere in questa Islanda toscana

Come dicevamo anche in Toscana esiste una Islanda italiana. Anche se l’Aurora Boreale non è presente, sono comunque molteplici i motivi per cui la rendono una meta turistica molto gettonata. Questo antico borgo etrusco e medievale, che oggi viene classificato come capitale della geotermia, è il luogo ideale per godere di una vacanza rilassata, appartata, accogliente. Unica nel suo genere. Non è presente soltanto un notevole patrimonio storico ma anche naturale, visionando per esempio quei luoghi segnati dai vapori, così come i boschi e i borghi, i sentieri e quelle antiche vie che vi riporteranno indietro di secoli.

Qui potrete perdervi in un viaggio culturale e naturale allo stesso tempo. Vivrete all’aria aperta e lasciandovi trasportare dai sentieri boscosi fino al richiamo del mare. Questo luogo è stato di recente ristrutturato e illuminato. Tant’è che è possibile vederlo da notevole distanza, come una sorta di richiamo turistico. Vi porterà in primis al loro Museo della Geotermia che racconta di quei soffioni boraciferi e delle manifestazioni naturali geotermiche per ricavare energia in quella zona chiamata la “Valle del Diavolo”, dove tra le sue acque limpide è possibile vedere il “Masso delle Fanciulle”, al quale vengono attribuite molteplici leggende.

Il segreto di questo borgo medievale

Come dicevamo, anche in Toscana hanno la loro piccola Islanda. Caratterizzata da colline e vapori geotermici, parliamo di Pomarance, uno dei vari comuni che si trovano in provincia di Pisa. Qui non avranno l’Aurora Boreale ma hanno un segreto che soltanto chi l’ha vista almeno una volta nella vita potrà confermarlo e cioè che si vive…“come nelle favole”, per citare Vasco Rossi.

Qui sono molteplici i simboli da visitare. Per non parlare delle varie bellezze naturali e le loro tipicità culinarie, insomma se quest’anno avete voglia di una vacanza rilassante immersi nel verde, sapete dove andare.