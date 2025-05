Quello che metti nella lavastoviglie ROVINA tutto | Ecco il metodo per avere bicchieri perfetti, addio puzza di fogna

Ecco come risolvere il fastidioso problema di avere piatti e bicchieri che puzzano di fogna, una volta tolti dalla lavastoviglie.

La lavastoviglie è uno degli elettrodomestici più utilizzati di sempre, avendo la straordinaria dote, come la lavatrice per esempio, di far guadagnare tempo al cittadino, il quale, mentre il dispositivo lava, può concentrarsi su altre attività.

Inoltre è risaputo che il consumo dell’acqua con questi apparecchi è inferiore, piuttosto che lavare a mano come una volta e visto che questa preziosa risorsa purtroppo non è illimitata, è meglio cercare di preservarla il più possibile.

Come tutti gli elettrodomestici però, anche questa ha bisogno di una corretta manutenzione, per evitare problemi nel tempo. Per questo dovete usare necessariamente questo metodo per dire addio a quel fastidioso odore di fogna, quando aprite la lavastoviglie e riponete al posto piatti e bicchieri. Come mai succede questo?

La corretta manutenzione da effettuare per la vostra lavastoviglie

Qualora doveste avvertire forti odori di fogna e umidità anche dopo avervi spiegato il metodo per cercare di eliminarlo, vuol dire che dovrete passare allo step successivo e cioè occuparvi seriamente della manutenzione del vostro apparecchio. In primis, è opportuno pulire i filtri con attenzione, eliminando eventuali tracce di residui rimaste al suo interno. In seguito, una volta al mese dovreste effettuare un lavaggio a vuoto ad alte temperature inserendo al suo interno o dell’aceto (se la vostra lavastoviglie lo supporta) o il prodotto che trovate in commercio di svariate marche, conosciuto come il “cura lavastoviglie”.

Inoltre, un piccolo consiglio che viene condiviso dagli esperti del settore è quello di lasciare aperto lo sportello della lavastoviglie dopo l’uso, affinché l’umidità presente al suo interno dopo il lavaggio possa disperdersi nell’ambiente, evitando che l’odore di umido ristagni fino al prossimo lavaggio. Ricordatevi inoltre di utilizzare sempre i prodotti idonei consigliati dal vostro brand, deodorante da interno incluso.

Il metodo per avere piatti e bicchieri profumati

Oltre ai metodi mensili che dovreste svolgere con la vostra lavastoviglie, c’è un trucchetto giornaliero che potreste compiere, affinché quel fastidioso odore di fogna, fuoriesca dal vostro apparecchio una volta terminato il lavaggio, restando anche impresso su piatti e bicchieri.

Ebbene, come riportano da inran.it, prima di inserire piatti, bicchieri e le altre stoviglie nella lavastoviglie, dovreste rimuovere le tracce di cibo o di bevande al suo interno, anche con un semplice tovagliolo di carta e poi cospargerli con aceto, bicarbonato o un altro prodotto green, in modo da non inquinare l’ambiente. Questo metodo dovrebbe essere efficace da come leggiamo per rimuovere il forte odore persistente che si può avvertire dai piatti sporchi. Naturalmente, prima di effettuare questo metodo, controllate sempre che il vostro apparecchio supporti queste sostanze.