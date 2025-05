In provincia di Siena si cela la CITTÁ DEL TARTUFO | Anche se ci vivono circa 800 anime, in estate i turisti non mancano mai

In provincia di Siena, i turisti arrivano da ogni parte d’Italia per visitare la città del tartufo. Ecco dove si trova.

Se quest’anno non sapete dove andare in vacanza e volete rimanere in Italia, c’è un luogo che potrebbe proprio fare al caso vostro, in quanto, non solo resterete ammaliati dalla bellezza della vista, ma anche dai prodotti tipici locali.

In Italia la gastronomia è uno dei punti chiave della nostra tradizione, per questo motivo in ogni regione in cui ci si dirige, è impossibile restare delusi dalla cucina del posto, in quanto ci sono decine e decine di manicaretti che ancora non conoscete ma che sono molto famosi.

In provincia di Siena per esempio, c’è un luogo che viene definito, la città del tartufo. Anche se ci vivono appena 800 anime, è una meta turistica molto ambita. In quanto i cittadini amano il relax, accompagnato da un buon piatto.

Un borgo da 800 anime tutto da scoprire

Questo borgo medievale di cui vi parleremo oggi è situato sopra una collina, la quale vi permetterà una vista mozzafiato sulla campagna del luogo. Per questo viene definita come una delle zone più belle di tutta la Toscana. In quanto potrete ammirare non solo la campagna, ma anche i casali isolati, i borghi storici e i castelli del luogo. Passeggiando tra quelle vie, potrete essere avvolti da un’ondata storica. La zona fu abitata sia dagli etruschi che dagli antichi romani.

Se capitate da quelle parti, oltre all’eccellenza del suo territorio, potrete assaporare i prodotti della loro terra, punto di spicco della loro tradizione, come l’olio, il vino, il formaggio, arrivando fino al tartufo bianco. Tant’è che tra le location da visitare, oltre alle chiese e ai castelli storici, non potete non andare nel loro museo dedicato proprio al tartufo. Uno degli ingredienti preferiti degli chef stellati.

La città del tartufo si trova in provincia di Siena

Ecco dov’è la città del tartufo in provincia di Siena, che nonostante le 800 anime che ci vivono, ha un elevato successo turistico. Siamo a San Giovanni d’Asso, un borgo medievale situato nella parte più a sud delle Crete Senesi, al confine con la Val d’Orcia.

Come vi dicevamo, in questo luogo potrete ammirare molte meraviglie. Dalla Pieve di San Giovanni Battista, la chiesa più importante del luogo, arrivando al castello di San Giovanni d’Asso e al loro straordinario Museo del Tartufo, classificato come il primo d’Italia. Questo borgo è infatti famoso per il suo tartufo bianco, eccellenza della cucina italiana. Come potrete apprendere dal percorso museale che affronta proprio varie tematiche in merito a questo fungo, arrivando anche alle leggende a esso collegato e al suo utilizzo in cucina.