Sulle pendici del Casentino sorge il VILLAGGIO GIAPPONESE in Toscana | Tokyo e Kyoto non fanno più tendenza

Se sei sensibile al fascino nipponico allora non puoi perderti il nuovo villaggio giapponese in Toscana. Resterai senza parole.

Non serve arrivare dall’altra parte del mondo per vivere l’emozione della bellezza orientale.

La bellezza del Giappone è tutta racchiusa nel centro storico di questo borgo italiano.

Nel cuore della nostra splendida penisola puoi trovare un angolo autentico che dona suggestioni forti come quelle asiatica.

Chiunque visita questo comune si sente come in Giappone, l‘atmosfera è magica.

Da dieci anni a questa parte è stato insignito del titolo di borgo più bello d’Italia. Scopri perché si è meritato questo ambito riconoscimento.

Villaggio giapponese, un angolo nipponico nel cuore del Bel Paese

Il Giappone esercita su noi occidentali un fascino particolare. Le atmosfere nipponiche hanno un sapore che conquista esterofili e non. Di certo un viaggio in Oriente è un’esperienza che varrebbe sempre la pena vivere. Purtroppo però per raggiungere l’Asia occorrono diverse ore di volo e di conseguenza anche un budget importante e almeno un paio di settimane di ferie. Per fortuna però anche in Italia si può ritrovare la stessa magia del Giappone.

In un piccolo centro italiano si respira un’aria così bella e particolare che sembra di essere nel Paese del Sol Levante. Scopri come si chiama, dove si trova e come fare per raggiungere il vero villaggio giapponese in Italia.

Il borgo antico dalla bellezza orientale

Il borgo di cui parliamo si trova nel Casentino, e gode di una posizione speciale, è isolato tra i boschi ed evoca atmosfere da villaggi giapponesi montani. Per raggiungerlo basta guidare dieci minuti da Bibbiena. Si tratta di un piccola frazione del Comune di Ortignano Raggiolo, che sorge nel cuore della regione Toscana, e più precisamente nella provincia di Arezzo.

Chi visita questo borgo resta affascinato dai panorami che offrono splendide vedute del Monte della Verna, dai sapori dei prodotti tipici locali, come la castagna, a cui è stato dedicato un intero museo, l’ecomuseo della transumanza e della castagna. Il Comune toscano di cui parliamo si chiama Raggiolo ed è stato fondato dai Longobardi. Le origini di questa cittadina infatti, risalgono al VII secolo. Questo piccolo angolo di paradiso cattura gli occhi e il cuore di turisti e local con il suo silenzio, il relax donato dall’ambiente circostante, dall’abbraccio verdeggiante dei monti del Pratomagno. Le caratteristiche di Raggiolo lo rendono suggestivo, unico e particolare, al punto tale che è stato inserito tra i “Borghi più belli d’Italia” nel 2015.