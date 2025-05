Parlano di Firenze e intanto nessuno si è accorto della LONDRA TOSCANA | Il re non c’è ma trovi di meglio in giro

Se ti piacciono le atmosfere londinesi non puoi proprio perderti questo posto speciale: è la cosiddetta Londra toscana.

Si tratta di un autentico gioiello, tutto italiano ma dal fascino british. Se stai pensando alla blasonata città di Firenze sappi che sei fuori strada.

Scopri come sentirti nella capitale modaiola del Regno Unito ma senza andare troppo lontano.

Anche il Bel Paese ha la sua piccola grande Londra: ecco dove si trova e perché dovresti visitarla almeno una volta nella vita.

Non fartelo raccontare: vai a vedere con i tuoi occhi questo angolo d’Italia che incanta tutti i turisti grazie ai suoi monumenti pazzeschi.

Londra toscana, l’angolo italiano in cui sentirsi come nel Regno Unito

Londra è una città magica, vivace, che non dorme mai ed è diventata una vera e propria icona della cultura metropolitana ma c’è un posto qui nel Bel Paese che non ha nulla da invidiare alla capitale del Regno Unito. Non c’è Buckingham Palace e non si tiene il rito del cambio della guardia ma vale la pena vederla di sicuro!

L’angolo italiano che ricorda Londra non è un posto costruito a tavolino, come spesso accade con le riproduzioni della little Venice e simili. Si tratta di una città vera e propria, bellissima e unica nel suo genere. Scopri dov’è la Londra toscana e perché merita almeno una visita.

Dove è nascosto il tesoro nostrano dall’anima british

La Londra toscana si trova nella regione del centro Italia più amata dai turisti e dai local, la Toscana, appunto. Non è la meravigliosa Firenze ma un’altra cittadina strepitosa che affascina chiunque la visiti. Stiamo parlando della bella Pisa. Questa città offre un’ampia gamma di esperienze culturali, culinarie e non solo. Di certo una visita a Pisa non può prescindere da una tappa all’iconica Torre pendente, dove tutti amano scattare foto ricordo. Al di là del fascino suscitato su chiunque la guardi per la sua posizione, la torre di Pisa è una testimonianza dello stile romanico pisano, e le sue origini risalgono al XII secolo.

La Torre di Pisa, che rappresenta il campanile della cattedrale di Santa Maria Assunta, è stata completata nel XIV ed è stata inserita nella lista dei beni Patrimonio dell’Umanità dell’UNESCO nel 1987. Oltre all’iconica Torre, Pisa è una meta unica per chi è attratto dalle città d’arte: Piazza Duomo, dove sorge la Torre, e il Museo, ma anche Piazza dei Miracoli, il Battistero e il Cimitero Monumentale sono gioielli da non perdere. Inoltre è la patria della buona tavola. Tra mucco pisano, trippa, baccalà, zuppe alla pisana, bordatino chi ama il buon cibo non può che innamorarsi della Londra toscana.