Ritrovata a due passi da Firenze la nuova VERSAILLES d’Italia | Maestosa come poche, è un luogo pazzesco

Definita la nuova Versailles d’Italia a pochi km da Firenze troverai un luogo di rara bellezza.

Nella lista delle città più belle d’Europa troviamo anche molte città italiane. In pochi però sanno, che secondo la rivista di viaggi americana Travel + Leisure è proprio una città del nostro Bel Paese la più bella del vecchio continente.

Si tratta proprio di Firenze, capoluogo della Toscana ad essere considerata la città più bella d’Europa. I motivi sono tanti ma sicuramente è senza rivali, nella storia, nell’arte e nell’architettura.

Tuttavia anche le zone circostanti a Firenze, sanno offrire paesaggi mozzafiato, dalla rara bellezza e in cui il tempo sembra essersi fermato.

Sebbene si tratti di zone spesso poco conosciute, la loro straordinaria unicità colpisce chiunque la visiti. In particolare, oggi parleremo di un luogo considerato la nuova Versallies d’Italia.

Un luogo da non perdersi vicino Firenze

Questo gioiello toscano, è collocato sulle rive del fiume Ombrone e rappresenta il crocevia affascinante tra le città di Firenze, Prato e Pistoia. Nonostante la sua estensione territoriale contenuta, è un concentrato straordinario di tesori, accogliendo le suggestive località di Bonistallo, Poggetto e Santa Cristina in Pilli. Stiamo parlando del Comune di Poggio a Caiano. Come riporta pratoturismo.it, con oltre 9.800 residenti, la fama di Poggio a Caiano, supera di gran lunga i confini locali, grazie alla maestosità della Villa Medicea, autentico patrimonio dell’umanità insignito dall’UNESCO. Questa sorprendente dimora, commissionata da Lorenzo il Magnifico ha ospitato eventi di rilevanza storica in Toscana. All’interno della villa, circondata da un parco incantevole con una grande varietà botanica, trova dimora il Museo della Natura Morta, in cui vengono custoditi capolavori commissionati e collezionati dalla famiglia granducale nei secoli.

Vicino alla villa, è possibile visitare le Scuderie Medicee, restaurate in maniera eccezionale nel 2000 e che oggi fungono da spazio multifunzionale, ospitando la Biblioteca Comunale al piano terra, una sala per conferenze o mostre, e al piano superiore il Museo Soffici e del Novecento Italiano, dedicato ad Ardengo Soffici, illustre pittore del Novecento originario proprio di Poggio a Caiano.

Una località ricca di storia e arte

Poggio a Caiano è una terra dove storia e cultura si fondono alla perfezione. E’ stata infatti, dimora di artisti e figure di fama internazionale. Armando Spadini, pittore esponente della scuola romana, ha trascorso gran parte della sua vita qui, lasciando un’impronta nell’Ottocento e nel Novecento con la sua arte. Inoltre, vanta la nascita di Filippo Mazzei, una figura dalle passioni multiformi, ritenuto uno dei padri della Dichiarazione di Indipendenza americana.

Poggio a Caiano, con la sua storia e cultura uniche, è un’esperienza imperdibile per chi desidera immergersi e vivere l’autenticità della Toscana.