Con case bianche e vista panoramica ecco l’OSTUNI DELLA TOSCANA | Al posto dei panzerotti, schiacciata per tutti

Non perderti questo piccolo gioiello in Toscana, la sua bellezza è paragonata a quella di Ostuni. Ecco tutti i dettagli

La Puglia è diventata una delle mete più gettonate negli ultimi anni grazie ai suoi paesaggi caratteristici ricchi di tradizione e le sue spiagge meravigliose.

Tra i luoghi più apprezzati vi è sicuramente la splendida Ostuni, nota anche come città bianca della Puglia, dove ci si perde tra le casette candide e le piccole viuzze in cui è possibile assaporare i sapori unici di questa terra.

Ma per chi ha scelto invece di trascorrere la sua vacanza o semplicemente un weekend in Toscana, deve assolutamente sapere che c’è un luogo davvero unico da visitare.

Considerato per la sua originalità proprio l'”Ostuni della Toscana“. Ebbene si, oltre le famose attrazioni da vedere questo luogo non può passare in secondo piano.

Una piccola Ostuni in Toscana

Tra le civiltà più antiche conosciute e studiate del nostro Paese ci sono indubbiamente gli Etruschi. La Toscana in particolare, ne ha rappresentato l’area di insediamento principale e ancora oggi vi sono tracce tangibili. E’ proprio una meravigliosa città che si trova in questa regione che ha rappresentato uno degli insediamenti principali dell’Età Etrusca. Stiamo parlando di Cortona.

Cortona infatti faceva parte della Dodecapoli Etrusca, un insieme di città-stato che ancora oggi vengono ricordate come la Lega Etrusca. E’ una città affascinante sotto vari punti di vista e racchiude storia, cultura, panorama mozzafiato e anche eccellenze gastronomiche. Scopriamo dove si trova e cosa visitare nel prossimo paragrafo.

Dove si trova e cosa vedere

Perfettamente ubicata tra Firenze e Roma, al confine con l’Umbria, si trova il pittoresco borgo medievale di Cortona immerso nella Valdichiana, in provincia di Arezzo. La sua ottima posizione la rende una meta facilmente accessibile per chi desidera esplorare il cuore della Toscana. Appena arrivati nel centro storico, a colpire è subito Piazza della Repubblica, la piazza principale e cuore pulsante di Cortona. Qui salta subito all’occhio il Palazzo Comunale, con la sua elegante scalinata e la Torre dell’Orologio. Il Palazzo di origine medioevale fu costruito intorno al XIV secolo, sorge sopra gli antichi resti di un foro romano e negli anni ha subito diversi interventi di ammodernamento.

Seguono poi tantissimi altri monumenti storici e musei imperdibili come il Museo dell’Accademia Etrusca e al Museo Diocesano. Infine, in questo borgo vi sono piccoli ristoranti locali che offrono piatti tipici toscani come la ribollita o i pici. In alternativa è possibile anche fare un buon aperitivo a Cortona in uno dei locali affacciati su Piazza della Repubblica dove poter assaggiare vini locali accompagnati da bruschette e salumi.