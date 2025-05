Ti danno 11.000€ solo se fai questa cosa con la tua vecchia auto | Corri prima che finisca tutto, ultimi due giorni disponibili

Come ottenere l'incentivo per l'auto (Fonte: Canva)- www.lagazzettadelserchio.it

Ecco come fare a ottenere 11.000€ facendo questa azione con la tua vecchia auto, ma devi farlo in fretta se non vuoi arrivare tardi.

L’automobile è uno dei mezzi più utili e più usati di sempre, in quanto grazie alle “4 ruote”, possiamo spostarci in autonomia da un luogo all’altro, in minor tempo rispetto ai mezzi pubblici o a piedi addirittura.

Se da una parte le auto ricoprono un ruolo molto importante nelle nostre vite, dall’altra su di loro c’è un forte dibattito, in merito al discorso dell’inquinamento per quelle a motore termico. Benzina e diesel ultimamente sono sotto i riflettori, tant’è che fra qualche decennio gli potremmo dover dire addio per sempre.

In attesa di questo però, grazie a questo particolare incentivo, se farete questo con la vostra vecchia auto, vi daranno 11.000€, ma affrettatevi perché non durerà in eterno.

Lo stop ai motori termici

In assenza di un cambio di rotta, dal 2035, su disposizione dell’Unione Europea, le auto a motore termico cesseranno di essere prodotte, ma per dire addio totalmente a tutte le auto in circolazione a benzina e diesel, il limite massimo è stato fissato al 2050, abbassando così l’emissione di CO2 nell’ambiente, a zero.

Non si sa di preciso cosa succederà, in quanto al primo posto per ottenere il minor impatto ambientale ci sono le auto elettriche anche se pare che qualcuno starebbe lavorando al termico, per cercare di renderlo meno inquinante. Attendiamo quindi di capire quali saranno le nuove direttive da qui a 10 anni e da qui a più di 20 anni. Nel mentre, utilizzando quell’incentivo di cui vi parleremo a breve, potreste fare un vero affare per riuscire ad acquistare una 4 ruote di ultima generazione.

Ecco come ottenere l’incentivo se fai questo con la tua vecchia auto

Per ottenere quell’incentivo di 11.000€, prima che finisca, dovrai fare questo con la tua vecchia auto. Come riportano da studenti.it, il governo avrebbe annunciato dei nuovi piani di incentivi, per invogliare i cittadini ad acquistare auto elettriche, con un piano ad hoc che potrebbe partire già da fine giugno.

Al fine di ottenere questo bonus però, ci sono dei requisiti che il guidatore dovrà rispettare, in primis, dovrà dare indietro la sua auto termica, attivando il piano di rottamazione, nonché essere residenti in aree urbane funzionali (probabilmente le zone verranno specificate in seguito) e rientrare nei limiti di ISEE imposti.

Per la prima fascia, l’incentivo dovrebbe essere di circa 11.000 euro per tutti i cittadini con ISEE fino a 30mila euro. Il secondo invece, di circa 9.000 euro, per coloro che hanno un reddito che va dai 30mila euro ai 40mila euro. Per i privati saranno inclusi in questo benefit i veicoli indicati con la categoria M1, cioè quelli fino a 8 posti. Per le microimprese, quelli di categorie M1 e M2, cioè anche camion e furgoni. Attendiamo quindi di scoprire maggiori dettagli in merito.