Ti tolgono la PENSIONE senza dirti nulla | Dovrai lavorare finché cammini, che mazzata per gli italiani

Cosa vuol dire che vi tolgono la pensione senza dirvi nulla? Il traguardo si allunga sempre più.

Il discorso delle pensioni è sempre molto delicato, visto che l’età pensionabile pare allungarsi sempre più, gettando nello sconforto milioni di italiani. Gli aggiornamenti che puntualmente vengono fatti, in base all’allungamento della vita, sono puramente matematici, ma sono molteplici le sfaccettature che si dovrebbero tenere in considerazione.

Dopo una certa età, soprattutto se si lavora fin da quando si è usciti da scuola, si ha soltanto voglia di staccare dalla frenesia del lavoro, anche perché ci sono certe mansioni che diventano difficoltose da portare avanti in età avanzata, a oggi non ancora riconosciute come usuranti.

Eppure lo sanno tutti i lavoratori non avranno mai potere decisionale in merito, motivo per cui molti semplicemente fanno le tacchette al calendario, sperando che quel giorno arrivi al più presto quando sono ancora in perfetta salute. Purtroppo questa nuova informazione potrebbe mettere di malumore molti di loro, in quanto si vocifera che potrebbero togliervi la pensione senza dirvi nulla, sarà veramente così? Facciamo chiarezza.

Quando si va in pensione oggi

In Italia, la pensione di vecchiaia arriva normalmente ai 67 anni di età con almeno 20 anni di contributi. Esistono delle opzioni per poter uscire dal mondo del lavoro prima del tempo, abbiamo per esempio la pensione anticipata contributiva (42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne), Opzione donna, Quota 103, l’Ape sociale e così via.

Purtroppo questi requisiti stanno per cambiare, visto l’adeguamento all’età pensionabile che si basa sulla speranza di vita atteso per il 2027. A tal proposito il direttore generale dell’INPS, Valeria Vittimberga, ha confermato che questo allungamento è inevitabile, gettando nel panico molti lavoratori prossimi alla pensione.

Il caos in merito alle pensioni

Dopo aver appreso di questo imminente cambiamento, cosa vuol dire che potrebbero togliervi la pensione senza dirvi nulla? Ebbene, il problema sopraggiunge per due categorie di persone, come possiamo leggere da ispacnr.it, per chi è prossimo alla pensione e chi sta usufruendo di piani di pensione anticipata. Per i primi, la notizia scioccante è riferita al fatto di dover lavorare più tempo, infatti per il 2027 sono previste modifiche considerevoli. La pensione di vecchiaia si allungherà a 67 anni e 3 mesi, mentre la pensione anticipata contributiva arriverà a 43 anni e 1 mese per gli uomini e a 42 anni e 1 mese per le donne.

Per chi invece sta usufruendo di piani di uscita anticipata, come l’isopensione, potrebbero trovarsi senza stipendio per diversi mesi con questo nuovo allungamento. In questi mesi quindi il governo dovrà capire quale decisione prendere per evitare che questo scenario mandi in panico generale la collettività. Non ci resta quindi che restare aggiornati a tal proposito e attendere i prossimi sviluppi.