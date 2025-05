Luce e gas, CROLLA il costo | Solo così puoi avere 200€ di SCONTO senza muovere un dito, sbrigati

Veramente è possibile avere 200€ di sconto, per vedere così un crollo delle bollette di luce e gas?

I rincari in bolletta sono una realtà più che evidente ormai e sono molti che lamentano questi aumenti, soprattutto per la difficoltà a sostenere tutte le varie spese, senza intaccare i risparmi familiari.

Per questo motivo sono molti i cittadini che cercano di attingere a più aiuti, bonus e agevolazioni varie possibili, alleggerendo così di molto la situazione economica di ogni famiglia. Ogni cittadino che vuole ottenere dei bonus, dovrà presentare l’ISEE aggiornato al Caf e verificare i propri requisiti.

Infatti non tutti possono accedere agli stessi aiuti, in quanto il reddito annuale è una delle clausole comuni per capire se si ha diritto o meno a qualche aiuto. Il nuovo aiuto di cui parliamo oggi, i cittadini lo stanno aspettando da molto, grazie a quei 200€ di sconto, crollerà la bolletta di luce e gas.

Come fare domanda per chiedere il bonus da 200€

Questo particolare aiuto, non necessita di una domanda da presentare per conto dei cittadini come succede praticamente per la maggior parte dei bonus. Sarà infatti l’INPS stesso a comunicare al Sistema Informativo Integrato, SII, l’elenco delle famiglie che avranno diritto a ottenere la suddetta cifra in bolletta che andrà a scontare il totale da pagare.

Ovviamente bisognerà avere dei requisiti essenziali per poter accedere al benefit, che sarà spalmato in tre rate mensili delle bollette dell’energia elettrica, cioè in quelle di giugno, luglio e agosto 2025. Quindi, per ricapitolare, non dovrete presentare nessuna domanda online, in quanto sarà il sistema stesso a selezionare le famiglie che rientrano nei requisiti richiesti, vedendosi così applicare lo sconto direttamente in bolletta. Ma quali sono quindi questi requisiti?

I requisiti per ottenere l’abbassamento della bolletta

Ecco come fare per ottenere quel crollo in bolletta di luce e gas, grazie a quello sconto di 200€. Come leggiamo da idealista.it, il 24 aprile 2025, è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale la legge n.60 di conversione del decreto Bollette, dov’è stato inserito un aiuto per il pagamento delle bollette del gas e dell’energia elettrica, per le famiglie con difficoltà economiche.

Il bonus bollette 2025, consiste quindi nell’erogazione di 200 euro alle famiglie che rientrano nei parametri richiesti per ottenere questo aiuto, cioè un ISEE fino a 25mila euro. Oltre a questo, ricordatevi poi che sono previsti altri aiuti in questo 2025, come per esempio il bonus di 200 euro per gli elettrodomestici, il bonus sociale elettrico, gas e idrico e così via, che potrete sfruttare se avete i requisiti richiesti.