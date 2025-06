Toscana, arriva la svolta | I servizi Poste Italiane a ZERO spese, è tutto vero: questa la lista dei fortunati

Ecco qual è la lista dei fortunati per cui questi servizi di Poste Italiane in Toscana e non, sono a costo zero. Non tutti lo sanno.

Quando sentiamo parlare di Poste Italiane, è ovvio che ci vengono subito in mente tutti i numerosi servizi che lo storico istituto postale fornisce ai suoi clienti. Anche perché sono numerose le operazioni da svolgere con loro, non soltanto infatti l’inoltro di pacchi e pagamenti di bollettini, ma anche apertura di un conto, di un fondo pensionistico, sottoscrizione di una carta prepagata e così via.

I costi di gestione sono vari in base all’operazione da svolgere, come succede anche con gli istituti bancari, sia fisici che online. In alcuni contesti sono previste agevolazioni, come per esempio in base all’età e al reddito.

Eppure, quello che in pochi sanno è che questi servizi di Poste Italiane, in Toscana ma anche in tutte le altre regioni italiane, sono a zero spese per questa lista di fortunati. Facciamo chiarezza in merito.

Le agevolazioni previste da Poste Italiane

Oltre all’agevolazione prevista di Poste Italiane di cui vi parleremo a breve, non tutti sono a conoscenza del fatto che l’azienda offre diversi sconti ai richiedenti, in base all’età o al reddito. In particolare, sono previste per esempio agevolazioni per gli over 65, per chi non supera una determinata soglia di reddito e per chi per esempio ha figli sotto i 3 anni.

Nel primo caso quindi, in merito all’età, gli over 65, potranno richiedere esenzione per i bollettini postali che possono essere completamente gratuiti oppure prevedere uno sconto di 0.60 centesimi. Inoltre, diversi cittadini che hanno un’età superiore ai 65 anni, oppure che hanno figli di età inferiore ai 3 anni e un ISEE con determinati requisiti, possono richiedere la famosa Carta Acquisti, cioè una carta di pagamento elettronico con una ricarica versata mensile di 40 euro.

I servizi di Poste Italiane a costo zero

Oltre agli aiuti descritti, in quanti di voi sanno dell’esistenza di quei servizi a zero spese nelle sedi di Poste Italiane toscane e non, riservate ad una lista di fortunati? Come riportano da ispacnr.it, il Conto BancoPosta di Base, si distingue dagli altri previsti dal gruppo, proprio per i suoi vantaggi, soprattutto per i pensionati, in quanto sono offerti una serie di servizi essenziali a costo zero.

Questo conto è quindi gratuito per i pensionati che ricevono un trattamento pensionistico lordo che non supera i 18.000 euro, non pagando quindi le spese di gestione, che di solito ammontano a 30 euro all’anno, soltanto per la versione standard. Non solo i costi di gestione, ma anche operazioni di incasso, pagamenti e prelievi da sportello ATM, non prevederanno un costo di lavorazione. Sono molteplici le opzioni attivabili con questo conto da parte dei pensionati, per questo motivo se interessati, fareste meglio a informarvi direttamente in sede.